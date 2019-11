Le Hezbollah a condamné les déclarations du secrétaire d’état américain Mike Pompeo selon lequel les Etats-Unis ne vont plus juger contraires au droit international les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

« Cette position est invalide, inadmissible, illégitime et contraires aux traités et aux lois internationales que les Etats-Unis prétendent faussement respecter », a déploré le Hezbollah dans un communiqué publié ce mardi 19 novembre.

Et de poursuivre : « cette position et celles qui l’ont précédée comme démarches américaines hostiles s’inscrivent dans le cadre des tentatives de Washington destinées à liquider la cause palestinienne ».

« Cette démarche ne changera rien à la réalité selon laquelle l’entité sioniste est une force occupante. Le sort de chaque occupation est d’être éradiquée ».

Et le communiqué du Hezbollah de conclure : « le peuple palestinien est fermement attaché à la récupération de sa terre et à sa libération. Il finira par vaincre par la Volonté de Dieu ».

« Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, (nous concluons que) l’établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n’est pas en soi contraire au droit international », a déclaré Mike Pompeo lors d’un point de presse le lundi 18 novembre.

Source: Al-Manar