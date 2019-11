Plusieurs manifestations ont eu lieu ces deux derniers jours au Liban, pour protester contre l’ingérence des Etats-Unis dans les affaires internes libanaises.

La plus récente a eu lieu ce dimanche 24 novembre non loin de l’ambassade des Etats-Unis, à Awkar, à l’est de Beyrouth. D’autres manifestations avaient eu lieu à Saïda et à Tyr au sud du Liban.

Durant le rassemblement, les drapeaux américain et israélien ont été brûlés ainsi que la photo de Jeffrey Feltman, l’ancien ambassadeur des USA au Liban. En s’exprimant lors d’une audition devant le congrès américain, la semaine passée, il a menacé le peuple libanais, le plaçant entre deux choix : celui de se plier aux Etats-Unis ou celui de la pauvreté.

Awkar

Durant la manifestation d’Awkar, étaient écrits sur les pancartes brandies ou scandées les slogans suivants, entre autre:

« USA et Israël ne font qu’un ».

« Cesse de t’ingérer dans nos affaires, soit maudit espèce d’Américain ».

« Pas question de vivre dans l’humiliation. Révolution contre les USA ».

« Palestine, nous te soutiendrons jusqu’à la mort»

« Non à l’ingérence dans mon pays ».

« Feltamn, ferme-la »

« USA, mêlez-vous de ce qui vous regarde »

Le vendredi 22 novembre, et durant les manifestations qui ont lieu dans la ville de Saïda, au sud Liban, les drapeaux israéliens et américains ont aussi été brûlés.



Il en est de même dans une manifestation similaire qui a eu lieu dans la ville de Tyr, au sud aussi, dans la nuit de samedi à dimanche.

Plusieurs slogans ont été affichés et scandés dont :

« Nous ne plierons pas aux USA »

« Tyr restera libre. Dehors les USA »

« nous ne permettrons pas aux USA de contrôler notre économie »

