Selon un sondage réalisé par la Knesset, 42 % des Israéliens qui habitent dans le Sud, à la frontière avec Gaza et dans le Nord, à la frontière libanaise, ne se sentent pas en sécurité ; certains d’entre envisageant même de quitter leur lieu d’habitation.

« 42 % des colons sont dépourvus d’abri et 24 % d’entre eux pensent à quitter leurs domiciles », indique le sondage portant sur un échantillon de 1 400 colons de 25 ans et plus.

La radio de l’armée israélienne a récemment annoncé que durant les deux dernières années, 2 600 roquettes et missiles avaient été tirés par des Gazaouïs sur ‘Israël’.

« Trois ans et demi après la guerre de 2014, les chiffres montrent que 2 600 roquettes et missiles ont été tirés, ces deux dernières années, depuis la bande de Gaza. Ce qui veut dire en moyenne 3,5 missiles par jour », a-t-on appris de la radio de l’armée d’occupation.

La même source a ajouté que 1 500 missiles et roquettes avaient atterri en Palestine occupée pendant l’année en cours.

Source: PressTV