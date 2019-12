Un million de réfugiés syriens sont retournés en Syrie, la plupart d’entre eux depuis le Liban, ont assuré deux responsables syriens.

« Le retour d’un million de syriens au pays s’inscrit dans la continuité du message de victoire que l’armée a tracée contre le terrorisme », a dit Hussein Makhlouf, le ministre syrien de l’Administration locale et de l’environnement, dans un entretien avec le journal syrien proche du gouvernement al-Watan.

Il a précisé : « à la lumière des directives données par le président syrien, chaque citoyen qui rentre est pris en charge par les ministères concernés, qui lui fournissent les services nécessaires. Et on lui accorde 6 mois de délai avant d’être convoqué pour le service militaire ».

Un autre responsable travaillant dans la direction de l’immigration et des passeports, a pour sa part assuré que la plupart des syriens qui sont rentrés sont venus du Liban. La plupart d’entre eux vivaient dans les camps de réfugiés.

Pour ces deux derniers jours, il est question de 1400 syriens qui ont quitté le Liban en direction de la Syrie.

Le responsable syrien a également indiqué avoir donné les directives nécessaires pour faciliter les mesures à suivre sur les poste frontaliers avec les pays limitrophes de la Syrie qui ont accueilli les syriens en fuite.