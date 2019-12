Une conférence dans le centre-ville voulant prôner la neutralité stratégique du Liban a été huée et interdite par des manifestants dans la nuit de mardi à mercredi.

La rencontre avait été organisée par le Forum de l’impact civil, dans la tente The Hub, dans le quartier Azariyah sur la place de martyrs, dans le cadre des activités qui se déroulent en marge du mouvement de protestation, le Harak, qui secoue le Liban depuis le 17 octobre dernier.

Ce forum est dirigé par Loqmane Slim, un militant libanais connu pour ses positions hostiles à la résistance contre Israël et au Hezbollah.

Wikileaks révèle que son association « Haya Bina » (Allons-y) est financée par le gouvernement américain. Il est soupçonné de fournir des conseils à l’ambassade américaine au Liban dans ses plans politiques. Habitant dans la banlieue sud de Beyrouth, il s’emploie à rassembler des opposants au Hezbollah. Il aurait selon une ancienne chargée des affaires de l’ambassade des USA Michèle Sesson fait part de sa volonté farouche de parler avec les Israéliens.

Parmi les intervenants du meeting de mardi soir s’est démarqué un professeur universitaire travaillant pour l’Université américaine, Makram Rabah.

Lui aussi est connu pour ses positions qui en appellent à la normalisation avec l’ennemi sioniste et pour son intervention provocatrice lors de la conférence de l’Institut Washington connu pour ses positions pro israéliennes.

Dans son discours, Rabah opère un lien étroit entre le soutien économique et financier que l’occident est prêt à donner au Liban et ses positions politiques. Faisant allusion à la nécessite qu’il renonce à la résistance, et donc son principal atout de force.

Un autre intervenant du meetong, D. Walid al-Dahouk a quant à lui contrevenu au dictionnaire libanais en décrivant l’entité sioniste par « l’Etat d’Israël ». Un terme que la classe politique évite de prononcer, Israël étant non reconnu et un ennemi affiché.

L’entité sioniste a occupé pendant plus de 20 ans le Liban, y a lancé deux guerre, et commis des massacres. Elle a tué, blessé et emprisonné des milliers de Libanais aussi bien parmi les habitants que les combattants qui ont résisté à ses crimes.

A entendre « Etat d’Israël » sans cesse, des jeunes appartenant à la gauche libanaise se sont révoltés, criant « Vive la Palestine » ou « Nous libèrerons la Palestine ».

Les forces de l’ordre sont alors intervenues à la demande des organisateurs et la rencontre a été coupée court.

Bien entendu, Loqmane Slim a accusé le Hezbollah d’avoir dépêché ses adeptes vers sa tente.

