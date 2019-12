Le guide suprême de la révolution islamique , l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a publié un tweet sur son compte sur Twitter, dans lequel il a souligné que « le statut de Jésus, que la paix soit sur lui pour les musulmans, n’est pas moins que celui pour les croyants chrétiens, et que sa naissance a marqué un début de miséricorde et de bénédiction dans le monde pour les peuples qui étaient plongés dans l’obscurité, l’ignorance, la corruption, et la discrimination ».

La commémoration de la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui, passe rarement chaque année, sans que l’ayatollah Khamenei n’enregistre une position à travers laquelle il souligne l’importance qu’il attache à cette occasion bénie et le grand respect qu’il porte aux chrétiens d’Iran et du monde en général.

Traditionnelement, les positions de l’ayatollah Khamenei à cette occasion consistent à envoyer un message aux chrétiens en Iran et dans le monde, à publier un tweet sur son compte sur Twitter, ou à visiter les familles des martyrs chrétiens iraniens qui sont tombés en martyr pendant la défense de la patrie dans la guerre imposée par le régime de Saddam défunt contre la République islamique.

La position du guide de la révolution islamique se résume comme suit:

1- Son soutien permanent aux enseignements du Christ, que la paix soit sur lui, qui appelle à adorer Dieu et à combattre l’injustice et les oppresseurs, et rejette tous ceux qui prétendent être ses partisans qui pratiquent des actions contredisant ses enseignements et ses approches.

2 – Les forces du mal et des ténèbres se sont réunis contre le Christ, que la paix soit sur lui, jusqu’à ce que l sa vie sont en danger, et après lui elles ont pourchassé ses disiples et les ont torturé horriblement. Dans le but d’effacer ses enseignements appelant à lutter contre la corruption, l’injustice, le polythéisme, les illusions, les guerres et les trahisons.

3- S’éloigner de Dieu, suivre les pulsions et les désirs illégitimes, troubler l’esprit humain avec des actes laids et injustes et des pratiques déviantes, comme c’est le cas aujourd’hui par les pouvoirs tyranniques, corrompus et arrogants, et les adorateurs de l’argent et du pouvoir, est une violation flagrante des enseignements de ce grand Prophète.

4 – L’opposition des forces des ténèbres et du mal aux enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui, a pour but d’empêcher qu’ils se traduisent en actes, auquel cas, ces enseignements protégerrons les peuples des mauvaises puissance et de leur péfidie. C’est pourquoi suivre Jésus-Christ, la paix soit sur lui, nécessite la la lutte pour la vérité et contre les forces hostiles à la vérité.

Source: Traduit du site alAlam