L’ambassadeur d’Iran à Paris a été convoqué le vendredi 27 décembre par le ministre français des Affaires étrangères pour lui rappeler «l’exigence de la France » de voir « libérés sans délai les « chercheurs » Fariba Adelkhah et Roland Marchal ».

Selon le site francophone de la télévision iranienne Press Tv, le geste fait suite à des propos tenus il y a quelques jours par le président français Emmanuel Macron « qui d’un ton particulièrement gênant reformulait cette même exigence, croyant sans doute s’adresser à l’une de ces monarchies bananières du golfe Persique ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, lui avait alors répondu en appelant la France à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Iran, affirmant que non seulement les mesures de Paris n’aideraient pas à résoudre le problème, mais qu’elles compliqueraient davantage les instructions en cours.

D’après Press TV, les deux chercheurs réclamés par Paris « se sont embarqués très certainement en Iran pour y tisser des liens « obscurs » avec des réseaux chargés de semer l’insécurité dans le pays ».

Dans les médias occidentaux, ils sont présentés comme étant des chercheurs au Centre de recherches internationales de Sciences Po Paris: Faribah Adelkhah étant une spécialiste du féminisme et des réseaux religieux, et Roland Marchal comme un spécialiste de l’Afrique de l’Est.

Le 1er octobre 2019, l’Iran a confirmé l’arrestation de Kamil Ahmadi. Cet anthropologue irano-britannique est accusé par Téhéran de « liens avec des pays étrangers et des instituts affiliés à des services de (renseignement) étrangers ».

Téhéran soupçonne des chercheurs binationaux (iranien-européen) d’être recrutés par les renseignements occidentaux pour revenir en Iran et y créer des cellules en mission de semer l’insécurité et de renverser le pouvoir iranien.

Le mois d’octobre dernier, le Corps des gardiens de la révolution , armée d’élite iranienne, avait capturé le journaliste opposant iranien Rouhoullah Zam qui a reconnu travailler pour le compte des services de renseignements français. Il a été chargé de mener une campagne de propagande contre le pouvoir iranien, de semer l’insécurité et le chaos, et d’inciter aux actes violents et terroristes en Iran.

« Le régime macroniste détient des milliers de Français en prison pour cause de participation pacifique à des mouvements sociaux ne faisant eux courir aucun risque à la sécurité de l’État français » a objecté Press TV. Question de dire au gouvernement français de se mêler de ses propres affaires.

