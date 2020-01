« Les Etats Unis vont percevoir leur erreur. Le monde n’est plus sure pour les USA après l’assassinat de Soleimani, qui marque le début d’une période », c’est ce qu’a déclaré, ce dimanche 12 janvier, le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah.

« La gifle contre la base US d’Ain al-Assad relève d’une décision très courageuse de la part de l’Iran. La riposte juste sur l’assassinat de Soleimani et d’Abou Mehdi, ne se limitera pas à une seule opération. Cette gifle qui a brisé le prestige des USA, fait partie d’un processus visant à expulser les forces américaines de l’Asie de l’Ouest », a en outre affirmé Sayed Nasrallah, lors d’un discours en hommage au général Qassem Soleimani et à Abou Mehdi al-Mohandis et à leurs compagnons assassinés, le 2 janvier, par un raid US près de l’aéroport de Bagdad.

Le numéro un du Hezbollah a également abordé le modèle du général Soleimani et son soutien aux peuples de la région et sa participation en personne dans la lutte contre l’occupation israélienne et takfiriste.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je présente mes condoléances à tous les musulmans pour le martyre de la fille du prophète Mohammad (S), notre dame Fatima al-Zahraa (S). Je réitère mes condoléances et félicitations aux familles du général Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi al-Mohandess et de leurs compagnons.

Je voudrais aborder la vie des deux martyrs et notamment celle de Soleimani pour expliquer au monde ce qu’a fait ce grand général et par conséquent le soutien de la révolution islamique d’Iran a la résistance. Moi, je parlerai de ce qu’il a offert au Liban.

Le martyr Qassem Soleimani, incarne le modèle du vrai leader, qui s’est tenu aux côtés de nombreux pays de la région pour faire face à l’arrogance mondiale. Cet homme a accompli avec performance sa mission de soutien à la résistance dans la région.

Soleimani et la libération du Sud Liban en 2000

S’agissant du Liban, quand Soleimani a été chargé à la tête de la force al-Quds en 1992, il n’a pas attendu pour qu’on parte chez lui en Iran, c’est lui qui est venu au Liban et entretenu des relations solides avec les dirigeants du Hezbollah, dans la mesure où nous sentions qu’il était l’un de nous. Il a rapidement appris la langue arabe.

Hajj Qassem Soleimani était un exemple du véritable chef du djihad islamique qui reflétait les vrais valeurs de l’islam, de l’école de l’Imam Khomeini et des concepts de cette révolution islamique bénie.

Sa présence a toujours été grande parmi nous, même sur le terrain et sur les lignes de front.

Au lieu de partir chez lui en Iran, il venait très souvent au Liban pour suivre de près les besoins de la résistance. Il nous apportait une assistance morale, logistique et matérielle.

En 1998, les opérations de la résistance au Liban étaient à leur apogée. L’une des raisons du développement des opérations de la résistance et l’une des principales raisons de la libération du sud Liban en l’an 2000 a été réalisé grâce au suivi et au soutien du Hajj Qassem Soleimani, en tant que représentant de la République islamique d’Iran.

Il était un partenaire à part entière dans la libération du Liban le 25 mai 2000 et après son martyre, il est de notre devoir de dévoiler la vérité.

Après l’an 2000, il considérait que le Liban était toujours en danger et dans la ligne de mire de la vengeance israélienne, d’où le besoin de développer les capacités de la résistance et sa possession de missiles sol-sol ou sol-mer et d’autres. Il a dans ce contexte œuvré pour le développement de la force de dissuasion de la résistance face à Israël.

Soleimani et la défaite israélienne en 2006

Lors de la guerre israélienne contre le Liban en 2006, Soleimani était à Téhéran puis est venu en Syrie. Il nous a contactés pour venir au Liban. Il est resté à nos côtés durant cette guerre, dans la banlieue sud de Beyrouth sous la pluie des bombardements israéliens.

Malgré les conditions difficiles, Soleimani nous disait soit je meurs avec vous ou nous vivrons ensemble.

Et puis au lendemain de la fin de la guerre de 2006, il est rentré à Téhéran pour assurer le soutien aux déplacés, dont les maisons ont été détruites par les bombardements israéliens. La priorité était de ne laisser aucune personne dans la rue. L’Iran a également contribué à la reconstruction des zones affectées.

Menace existentielle pour ‘Israël’

Apres 2006, il a poursuivi ses efforts et est revenu lors de la guerre contre les takfiristes en Syrie.

Toujours au Liban, certains tentent de minimiser l’ampleur de la victoire sur les groupes terroristes takfiristes dans l’Anti-Liban. Sachez que la défaite de Daech à Homs, à al-Badiah, AlSakhneh… nous a permis de vaincre Daech et al-Nosra à la frontière Est du Liban. C’était une seule bataille. Hajj Qassem était présent en personne dans toute cette bataille.

Aujourd’hui, toutes les capacités et l’expertise de la résistance libanaise sont dues aux efforts et à la contribution de Hajj Qassem. Ce Liban, jadis vu par l’ennemi comme le plus faible maillon de la région, est devenu la plus grande menace existentielle pour Israël, selon l’aveu des dirigeants israéliens.

La résistance peut protéger le Liban et ses ressources, mais aussi elle constitue la menace majeure existentielle pour l’ennemi.

Franchement, jamais on ne s’attendait à ce que la résistance libanaise devienne aussi forte et menaçante pour l’ennemi. Tout ceci est grâce à Dieu, à la République Islamique dirigée par Sayed Khamenei, et à Hajj Soleimani.

A suivre