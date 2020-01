Des avions de combat sophistiqués d’Israël ont été endommagés lors d’inondations dévastatrices qui ont entraîné des dégâts se chiffrant à des sommes colossales à la base aérienne Hatzerim.

Cité par le journal israélien Haaretz, le lundi 13 janvier, un responsable militaire israélien affirme que des dizaines de millions de shekels de dégâts auraient pu être évités, comme le reprochent l’armée d’occupation.

Les fortes tempêtes de pluie qui ont fait rage à travers les territoires occupés la semaine dernière ont causé des dizaines de millions de shekels (monnaie israélienne) de dommages aux avions de chasse et au matériel d’entretien dans la base militaire Hatzerim située dans le sud des territoires occupés, alors que les hangars et les ateliers de réparation étaient inondés.

L’armée de l’air israélienne a en outre, dû secourir des soldats cantonnés dans la zone proche des avions, mais elle déploie tous ses efforts pour éviter toute fuite d’informations en la matière.

Un haut responsable de l’armée de l’air israélienne vient d’admettre que huit des avions de combat les plus avancés d’Israël avaient été gravement endommagés, ajoutant que cela aurait pu être évité si l’armée s’était préparée à l’avance à la tempête.

Il a ajouté que les jets qui avaient été transférés des hangars aux pistes de la base avant les tempêtes de pluie sont restés intacts. Selon les estimations de l’armée de l’Air, si tous les avions de chasse avaient été retirés des hangars au préalable – ce qui était techniquement possible – les dommages à tous les avions auraient été évités. L’armée a refusé de divulguer le nombre d’avions de combat stationnés dans la base inondée.

Tout en admettant que les dommages aux jets auraient pu être évités, le responsable a reproché aux autorités civiles de ne pas avoir construit de systèmes de drainage des eaux de pluie. Le responsable a déclaré que la base en question est située dans une zone sujette aux inondations et que l’armée de l’air est incapable de drainer les eaux de crue.

Mais l’armée de l’air est responsable de l’évacuation des eaux de pluie accumulées dans les structures des bases de l’armée, y compris les hangars dans lesquels les avions endommagés étaient stationnés.

L’eau de pluie a atteint la hauteur des ailes des avions qui ont été remorqués à des ateliers de réparation seulement après avoir été inondés. Certains équipements de maintenance ont été irrémédiablement endommagés et l’armée a refusé de répondre si des armes, comme des missiles ou des bombes, avaient été endommagées.

Bien que les prévisions météorologiques prévoient de fortes inondations, aucune préparation n’a été faite pour éviter d’éventuels dommages, a fait noter Haaretz.

« En raison des conditions météorologiques difficiles la semaine dernière, des ruisseaux près de la base de l’armée de l’air dans le sud ont débordé et inondé certaines parties de la base, endommageant plusieurs avions. Ils seront réparés et renvoyés en vol dans les prochains jours. De plus, l’eau de pluie a été pompée de la base ce week-end », s’est permis de prétendre le porte-parole de l’armée dans un communiqué.

Situé dans le désert du Néguev à l’ouest de Beersheba à environ 35 km de la bande de Gaza, la base aérienne de Hatzerim de l’armée de l’air israélienne a été construite au début des années 1960 par la force aérienne de l’armée britannique la Royal Air Force sur les anciens villages palestiniens d’Yasour et d’el-Qastine. Elle abrite à présent les avions de combat F-16.

Source: PressTV