Faisant allusion aux défis auxquels est confronté le monde, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a évoqué quatre cavaliers précurseurs de l’Apocalypse.

«Je vois « quatre cavaliers » parmi nous, quatre menaces imminentes qui mettent en danger les progrès du XXIe siècle et mettent en péril les possibilités du XXIe siècle», a déclaré Antonio Guterres mercredi 22 janvier, dans un discours tenu devant l’Assemblée générale. Selon l’agence russe Sputnik, ses propos ont été publiés sur le site de l’Onu.

Le premier «cavalier» revêt la forme des «tensions géostratégiques» qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des années, a-t-il indiqué, évoquant des attaques terroristes et la menace nucléaire.

«Plus de personnes ont été forcées de quitter leur domicile à cause de la guerre et de la persécution qu’à n’importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale», a-t-il ajouté.

Le deuxième «cavalier» a poursuivi M. Guterres est la crise climatique. Il a rappelé que la température moyenne dans le monde augmente, menaçant ainsi des millions de créatures d’extinction «Notre planète brûle», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, en appelant les dirigeants à œuvrer pour inverser la situation: «Le monde s’approche du point de non-retour».

«Le troisième cavalier est une méfiance mondiale profonde et croissante. L’inquiétude et le mécontentement agitent les sociétés du nord au sud», a poursuivi Antonio Guterres. «Comme un de nos propres rapports l’a révélé hier, deux personnes sur trois vivent dans des pays où les inégalités se sont accrues». Le chef des Nations unies a noté la méfiance à l’égard des institutions politiques, affirmant que de plus en plus de personnes remettent en question les avantages de la mondialisation.

Le quatrième et dernier «cavalier», a dit M. Guterres, est le «côté obscur du monde numérique»: la nouvelle technologie est utilisée pour commettre des crimes, attiser la haine, diffuser de fausses informations et exploiter les gens.

Source: Avec Sputnik