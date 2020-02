A l’approche du 41e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique en Iran, le guide suprême l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a abordé, le mercredi 5 février, les répercussions du deal du siècle annonçant sa mort.

Il a également évoqué les élections législatives iraniennes qui auront lieu dans un proche avenir avant de souligner : « Quiconque s’intéresse à l’Iran et à sa sécurité devrait participer à ces élections ».

Les principales idées:



Le plan US ‘deal du siècle’ proposé par Trump mourra avant qu’il ne meurt lui-même.

Le plan US visait à faire oublier la Palestine et sa cause, mais ce qui s’est passé est le contraire.

Les positions de certains dirigeants arabes traîtres à l’égard du plan US n’ont aucune importance.

Le plan américain a donné vie à la question palestinienne, contrairement à ce qui était prévu.

Après le dévoilement du plan US, le monde s’est tenu aux côtés de la Palestine.

Il ne faut pas donner de l’importance à quatre dirigeants arabes traitres ayant perdu leur crédit auprès de leur peuple.

Le monde islamique doit fournir toute sorte d’assistance au peuple palestinien et à sa brave résistance.