Après avoir encerclé Saraqeb l’armée syrienne a lancé l’assaut sur cette ville stratégique de l’est du gouvernorat d’Idleb et est commencé à entrer dans ses quartiers.

Selon l’agence russe Sputnik, les forces gouvernementales syriennes avaient auparavant placé sous leur contrôle trois agglomérations voisines, coupant tous les chemins d’approvisionnement des groupes terroristes en provenance d’Idleb, du côté ouest. Il s’agit des localités Afès, Salihiyat et Maaret Alia.

Depuis, l’assaut a été lancé et les unités de l’armée syrienne ont commencé à entrer dans la ville de Saraqeb via quatre axes.

Cette information a été confirmée par la télévision aux capitaux qataris Al-Araby, proche des groupes terroristes.

« Les groupes de l’opposition se sont retirés de la ville après des combats violents avec les forces du régime dans ses alentours », a-t-elle affirmé indiquant que les forces de l’armée syrienne avancent vers la ville désertée.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen TV, l’armée procède à l’opération de ratissage de la ville où les terroristes ont planté un grand nombre de mines et d’engins piégés. Il est aussi question qu’un certain nombre de miliciens armés sont restés piégés dans la ville.

L’importance géographique de la ville de Saraqeb est qu’elle se trouve à la croisée des chemins entre trois provinces, celles d’Alep, d’Idleb et de Lattaquié.

En outre, les milices jihadistes takfiristes d’al-Qaïda, Hayat tahrir al-Cham et Ansar al-Tawhid ont déclaré la guerre à l’armée syrienne dans la localité al-Nayrab située à 9 km de Saraqeb. Elles ont transformé les terres agricoles qui se trouvent sur le chemin entre la ville d’Idleb et Nayrab en front de bataille où sont installées les pièces d’artillerie et la canons d’obus. Elles sont assistées par l’armée turque qui les aide à bombarder les positions des forces régulières syriennes.

