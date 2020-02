Le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a dévoilé quatre nouveaux systèmes de défense aérienne : « Thaqeb1, 2, 3 et Fater1 », soulignant qu’ « ils ont été optimisés par des experts yéménites ».

« Ces nouveaux systèmes de défense aérienne changeront le cours de la bataille et ouvriront la voie à l’introduction d’un système yéménite plus avancé », a en outre expliqué, ce dimanche 23 février, M.Mashat.

Une agression contre Nehm repoussée

Rappelons que samedi 22 février, la DCA yéménite a repoussé de nouveaux raids aériens des chasseurs de la coalition saoudienne et émiratis contre l’est de la province de Sanaa.

« Nos défenses aériennes, grâce de Dieu, ont réussi à empêcher, avec un certain nombre de missiles Fater-1, un escadron d’avions de guerre saoudiens et émiratis à mener une mission hostile dans le ciel de Nehm. Les ennemis ont été forcés de quitter l’espace aérien avant de pouvoir mettre en application leur agression », a ponctué le général Yehya Sarii, porte parole des forces yéménites.

« Rapport de dissuasion 3 »

La frappe complexe du 21 février contre la raffinerie de Yanbu, à l’ouest de l’Arabie saoudite a été un avertissement, selon des observateurs yéménites.

Yanbu se situe à 460 milles marins (850 kilomètres) au sud du canal de Suez, s’étend sur 24 kilomètres le long de la côte, et jusqu’à sept kilomètres dans les terres. Avec Jubayl, Yanbu constitue le pôle pétrochimique saoudien.

La frappe qui l’a visé a impliqué 12 drones de combat, deux missiles Qods et un missile balistique Zolfaqar. Les forces yéménites (armée + Ansarallah) ont baptisé cette opération « Rapport de dissuasion 3 ».

L’analyste Ahmad Ayed Ahmad explique que: « Le missile récemment produit par les Yéménites s’appelle Zolfaqar. Il s’agit d’un missile sol-sol de fabrication domestique qui a été dévoilé le 21 février 2020. Zolfaqar fait partie de la famille des missiles sol-sol qui a été développée et optimisée à l’intérieur du Yémen. C’est le 10e membre de la famille des missiles balistiques et le quatrième membre de la famille des missiles à longue portée. Zolfaqar reste parmi les missiles balistiques à haute précision de fabrication yéménite ».

Et d’ajouter: « le missile balistique Zolfaqar était une version sophistiquée et optimisée des missiles dont la portée dépassait les 1 300 kilomètres. L’expert yéménite souligne que ledit missile a une puissance de destruction élargie et qu’il est doté de senseurs ».

« Le missile Zolfaqar est équipé d’une tête séparable qui l’aide à prendre pour cible plusieurs objectifs en même temps, et ce, avec une grande précision d’autant plus qu’il s’agit d’un missile furtif. Voilà l’impressionnant niveau de disponibilité qu’ont atteint les combattants yéménites », a-t-il indiqué.

Concernant le missile Qods, Ahmed Ayed Ahmed a écrit, sur son compte Twitter : « Le missile à longue portée Qods, doté d’ailes, a été fabriqué de A à Z par les combattants yéménites. Il appartient à la famille des “missiles de croisière” dotés de GPS. Le missile Qods détruit sa cible avec une remarquable précision et il est capable de faire des déplacements et des virages soudains afin de duper les radars de l’ennemi. Tout comme le missile Zolfaqar, le missile Qods a, lui aussi, une portée de 1 300 kilomètres ».

Selon l’analyste yéménite, « l’opération “Rapport de dissuasion 3”, ayant pris pour cible Yanbu, à l’ouest de l’Arabie saoudite, constituait en effet un coup pénible à l’adresse des États-Unis, car l’opération s’est faite après une visite du secrétaire d’État américain à Riyad où il avait rappelé le soutien de la Maison-Blanche à l’Arabie saoudite face au Yémen. L’opération yéménite était également une réponse à la décision des États-Unis d’envoyer des milliers de soldats et d’officiers américains et de déployer des systèmes de défense antiaériens en vue de protéger leur allié saoudien lors des conflits avec les Yéménites ».

vendredi 21 février, le porte-parole des forces yéménites le général Yehya Sarii a déclaré que l’opération « Rapport de dissuasion 3 » avait visé Aramco et plusieurs autres sites sensibles à Yanbu.

Sources: AlManar + PressTV