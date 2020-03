Selon la page Twitter Ahd Jadid, connu pour ses révélations sur les dessous de la cour royale et de la vie politique dans le royaume saoudien, le prince Ahmad ben Abdel Aziz s’est fait piéger par son neveu et prince héritier Mohamad ben Salmane en raison de sa naïveté.

Faisant partie des princes qui ont été arrêtés le vendredi 6 mars dernier, selon le wall street Journal, il était rentré au royaume après l’avoir quitté et s’être installé au Royaume uni, en 2018. Membre de l’instance de l’allégeance, qui désigne le roi et son successeur, il s’était fait remarquer en critiquant l’intronisation de MBS comme prince héritier, après l’éviction de Mohamad ben Nayef.

« Il croyait que les garanties que les Américains et les britanniques lui avaient données avant son retour au pays étaient suffisantes pour que personne ne lui porte atteinte. C’était vraiment naïf de sa part. Car toutes ses rencontres étaient surveillées et enregistrées. Elles ont été remises, via Kouchner au roi et à son fils Mohamad », a tweeté Ahd Jadid le dimanche 8 mars. Il faisait allusion à Jared Kouchner, le gendre du président américain qui supervise la mise en application le plan de Trump pour liquider la cause palestinienne et entretient des liens très étroits avec MBS.

Commentant l’accusation de trahison qui lui a été attribuée, comme motif pour son arrestation, Ahd jadid confirme qu’Ahmad ben Abdel Aziz a bel et bien rencontré des Américains dans son palais et sa ferme.

« Mohamad ben Salmane a capté les tractations qui ont eu lieu entre Ahmad ben Abdel Aziz et les Américains. Il y était question de sa mise à l’écart du poste de prince héritier », attribué à MBS, rapporte le site suivi par 467.5 mille follwers.

Et d’ajouter : « ces dialogues avaient atteint un stade avancé. Mais ils ont été capté d’une certaine façon, puis enregistrés et utilisés comme alibi pour son arrestation et pour son accusation de haute trahison ».

Le site avance d’autres arrestations que celles qui avaient été annoncée par le Wall Street journal qui a été le premier à révéler ces arretstations le samedi 7 mars.

En plus d’Ahmad ben Abdel Aziz, de Mohamad ben Nayef et de son frère Nawwaf, auraient été capturés selon lui Abdel Aziz ben Saoud ben Nayef, le ministre de l’intérieur, ainsi que Nayef ben Ahmad ben Abdel Aziz, le chef des renseignements, Saoud ben Nayef, le prince de la région al-Charkiyyat (et prère du premier). Selon le WSJ, les autorités saoudiennes ont relâché le ministre de l’intérieur Abdel Aziz ben Saoud ben Nayef et son père Saoud ben Nayef.

Auraient aussi été arrêtés Mansour Chalhoub, le directeur du bureau d’Ahmad ben Abdel Aziz, et de son fils.

Un haut officier de l’armée de grade colonel aurait aussi été arrêté, indique la page twitter s’excusant de ne pouvoir dévoiler son identité pour l’instant. Il a assuré que d’autres officiers de différents grades faisant partie des équipes anciennes figurent aussi dans cette liste.

Il est question que certaines personnalités saoudiennes sont absentes ces derniers jours, s’abstenant de se rendre à leur bureau de travail, dont un ministre conseiller du roi, un ministre prince d’une région et le chef d’un service de sécurité.

Commentant la fermeture des passages terrestres intervenue ces derniers jours sous prétexte d’endiguer le coronavirus, Ahd jadid estime qu’elle est plutôt liee a la campagne d’arrestation.