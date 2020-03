Le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne a déclaré, mercredi 10 mars, qu’il n’était pas impossible que les autorités d’occupation israéliennes abusent du coronavirus pour mettre en douceur en application le fameux du « Deal du siècle ».

Dans un communiqué, la diplomatie palestinienne a annoncé que les sionistes pourraient bien tirer profit de l’inquiétude mondiale suscitée par le coronavirus pour attaquer les terres palestiniennes restantes et les judaïser.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a en outre appelé à « une action internationale urgente, soulignant que les sionistes ciblaient toujours des régions du sud, du sud-ouest et de l’est de Naplouse ; leur but étant d’expulser un maximum de Palestiniens et de remettre à leur place des colons dans des résidences fraîchement construites ».

D’énormes colonies séparant le nord de la Cisjordanie de son centre et de son sud devraient donc bientôt voir le jour.

« Poursuivant leurs plans de colonisation, les forces d’occupation israéliennes ont déraciné environ 400 oliviers dans le village de Wadi Fukin (à l’ouest de Bethléem) », indique le communiqué.

Le ministère palestinien a retenu aussi le gouvernement américain et le régime israélien pour responsables de toutes les violations commises par les colons.

Source: Avec PressTV