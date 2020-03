Plus de 220 organisations de la société civile du monde entier ont appelé au boycott du sommet 2020 du G20 organisé par l’Arabie saoudite.

Les organisations se sont engagées à ne pas participer au sommet de cette année, réunis sous le groupe de Groupe des 20 de la société civile, ou « C20″.

Selon un communiqué des organisations, l’Arabie saoudite a tenté de promouvoir son image de pays moderne attrayant pour les investisseurs étrangers et a dépensé des millions de dollars pour peaufiner son image et à réprimer les critiques des médias internationaux.

Le texte accuse » l’Arabie saoudite d’arrêter et de poursuivre les défenseurs des droits de l’homme, de censurer la liberté d’expression, de restreindre la liberté de circulation, de torturer et de maltraiter les journalistes et les militants détenus.

Les lois antiterroristes sont également exploitées « de façon obscure » pour faire taire les critiques contre le gouvernement, sans compte l’imposition de la peine de mort.

Dans leur déclaration d’octobre 2018, « les organisations ont rappelé le meurtre sauvage du journaliste et dissident Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul ».

Et de noter que « les femmes saoudiennes font face à une discrimination systématique en droit et en pratique. Les femmes défenseures des droits humains qui tentent de défendre les droits des femmes font également l’objet de persécutions judiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires ».

Les organisations ont poursuivi qu' »au lieu d’une véritable réforme, le gouvernement saoudien tentait de changer son terrible bilan dans le domaine des droits de l’homme en organisant de grands événements internationaux dans le Royaume ».

Source: Traduit du site alAlam