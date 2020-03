Le chef du mouvement de résistance yéménite, Ansarullah, s’est dit totalement prêt à libérer l’un des pilotes, capturé lors de la destruction de son avion de guerre le mois dernier, ainsi que quatre officiers et soldats saoudiens en échange de la libération des détenus palestiniens du Hamas incarcérés dans les geôles saoudiennes.

Lors d’un discours prononcé le jeudi 26 mars, à l’occasion de la 5ème année de la résistance du peuple yéménite face à la guerre saoudienne, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a réitéré la position constante du peuple yéménite en faveur du peuple palestinien et de sa cause.

Il a fermement condamné « les agissements du régime saoudien qui a « enlevé des membres du Hamas sous prétexte de soutien à une organisation terroriste », en allusion à la résistance palestinienne.

« Malheureusement, les régimes d’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis s’affichent gnéralement présentés comme pires qu’Israël », a-t-il encore dit.

Le Hamas salue l’initiative d’Ansarullah

Quelques heures après ce discours, le Hamas a salué l’initiative du chef d’Ansarullah.

« Le Hamas a suivi avec intérêt l’initiative lancée, jeudi soir, par M. Abdel-Malek Al-Houthi concernant l’échange des prisonniers saoudiens contre la libération des détenus palestiniens dans le Royaume d’Arabie saoudite », a déclaré le Hamas dans un communiqué, cité par le CPI.

Le Hamas a en outre remercié Ansarullah pour son « esprit de fraternité et de solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance ».

Il a réitéré son appel aux dirigeants saoudiens de « libérer tous les détenus palestiniens des prisons du royaume, dont à leur tête le Dr Mohammad Al-Khudari ».

Le mouvement de résistance palestinien a rappelé qu’ « il n’a épargné aucun effort pour communiquer avec les dirigeants saoudiens, pendant près d’un an, dont le plus récent était l’appel du chef du bureau politique du mouvement, Ismail Haniyeh, au roi d’Arabie saoudite, le roi Salman ben Abdelaziz, pour libérer les détenus palestiniens qui n’ont causé aucun préjudice au royaume et n’ont commis aucun crime ».