Les Etats-Unis entravent toujours le recours de l’Iran à ses comptes bancaires afin de pouvoir fournir les remèdes nécessaires pour lutter contre le nouveau coronavirus, a assuré une source haut placée pour la télévision iranienne arabophone al-Alam.

Auparavant, des médias iraniens avaient rapporté à la foi de certains responsables iraniens que les Etats-Unis ont accepté de libérer une partie des avoirs iraniens gelés dans les banques internationales en raison de pressions internationales qui ont été exercées sur eux.

L’information avait été aussi publiée par le Middle East Eye, estimant que cette décision devrait baisser la pression sur la République islamique pour l’obtention de devises étrangères en vue d’importer des médicaments et des produits alimentaires.

20% du budget pour le Coronavirus

En outre, le président iranien Hassan Rohani a révélé que son gouvernement allait accorder 20% du budget de l’Etat pour cette année pour lutter contre le nouveau coronavirus.

« Nous remercions Dieu que note pays ne fait pas partie de ces pays dont les patients se trouvent dans les cours des hôpitaux et dans les trottoirs. Nous remercions Dieu que nous ne faisons pas partie de ces pays qui ont transporté les dépouilles de leurs morts dans des conteneurs frigorifiés. Nous remercions Dieu que nous ne sommes pas de ces pays qui exposent leurs denrées alimentaires entre 8 et 10 du matin et où les étagères sont vides après cette heure-ci. Nous remercions Dieu parce que le gouvernement iranien paie 90% des dépenses des personnes contaminées, à la différence avec d’autres Etats où le test au coronavirus peut couter pour leurs citoyens entre 1300$ et 1500$ », a-t-il dit.

139 décès en plus. 11.679 guérisons

Ce samedi, les autorités iraniennes ont annoncé 139 nouveaux décès au nouveau coronavirus, ce qui porte à 2.517 morts le bilan officiel de la pandémie, a rapporté l’AFP.

Elles ont recensé 3.076 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, a précisé Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien. Au total, 35.408 cas ont été déclarés officiellement en Iran.

Le chiffre de ceux qui sont guéris s’élève désormais à 11.679, selon ce dernier.

