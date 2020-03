Le corps des gardiens de la révolution en Iran sont entièrement impliqués dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.

« Dès le premier jour de la propagation du Coronavirus, nous avons mobilisé toutes les capacités du CGRI et de Basij (Forces composées de jeunes volontaires) et préparé tous les hôpitaux et les hôpitaux de campagne pour traiter les patients testés positifs au Coronavirus », a assuré le commandant du CGRI, le général Hossein Salami, dans une interview à l’occasion de l’anniversaire de l’Imam Hossein (S), célébré comme la journée des gardiens de la Révolution.

« Étant donné que les menaces sont devenues plus complexes, le champ d’action du CGRI s’est donc élargi. Ce n’est pas seulement les domaines sécuritaire et militaire qu’il défend, le CGRI mène également une défense culturelle et identitaire », avait-il défendu auparavant.

Selon lui, la mission du CGRI n’a pas changé au fil du temps et qu’il est le pionnier dans les combats contre tous les problèmes qui mettent en danger la dignité et l’identité de la nation iranienne.

Source: Avec Press Tv