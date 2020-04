La police d’occupation israélienne a arrêté, ce vendredi 3 avril, le ministre palestinien chargé du dossier d’AlQuds, Fadi Al-Hadmi, de son domicile dans la région d’Al-Sawanah, à l’est de Jérusalem AlQuds occupée.

Le bureau du ministre palestinien a rapporté: « Ce vendredi matin, d’importantes forces de police et de renseignements israéliennes ont pris d’assaut la maison du ministre Fadi Al-Hadmi, avant d’être brutalement arrêté ».

Et d’ajouter: « Un grand nombre des soldats d’occupation ont encerclé la maison du ministre dans la ville d’Al-Sawanah, puis ont délibérément détruit les portes extérieures et intérieures de son domicile et saisi un montant de dix mille shekels ».

Le bureau d’Al-Hadmi a poursuivi: « Les forces d’occupation ont ravagé la maison en question avant que le ministre ne soit brutalement arrêté et traduit vers un poste d’interrogations ».

« Les forces d’occupation n’ont pas révélé la cause de cette perquisition et arrestation brutales », a-t-on ajouté de même source.

Notons qu’il s’agit de la 4ème arrestation du ministre Al-Hadmi soumis plusieurs fois à des interrogations.

Un responsable du bureau du ministre palestinien a laissé entendre que cette arrestation pourrait être liée à son aide aux Palestiniens d’AlQuds, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans cette ville occupée.

Source: Traduit à partir d'Anadolu