Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, na ocasião do décimo quinto dia do Chaaban, o nascimento do Imã Al Mahdi(as), na tela da televisão Al-Manar, Terça, 07 de Abril, às 21hrs.

Redação do site

Em seu discurso, onde falou longamente sobre a promessa divina de que os privilegiados e os justos herdarão a terra, na ocasião da comemoração do nascimento do Imã Al-Mahdi, Sayyed Hassan Nasrallah se concentrou no significado ao que pode levar à pandemia do novo coronavírus.

« Muitas pessoas estão se perguntando hoje sobre o coronavírus. É verdade que sempre houve epidemias que devastaram a humanidade, mas esse caso é único em si. Hoje quatro bilhões de pessoas estão confinados ou em quarentena, cidades e regiões inteiras estão vazias. Isso nunca aconteceu na história. As perspectivas ainda são desconhecidas », disse ele.

Enumerando as várias causas atribuídas a essa pandemia, ele garantiu que, no entanto, se enquadra na estrutura desta promessa divina porque anuncia o fim de um tempo e o nascimento de uma nova era.

« A humanidade deve alcançar, através de suas experiências, sua resistência e seus sofrimentos, por causa das guerras e epidemias, sem contar fome e pobreza, deve declarar um dia cansada de sistemas governados por homens e soluções humanas para se voltar para Deus « , disse ele.

E para continuar: “Até os maiores defensores do sistema capitalista liberal estão no processo de revisar sua ideologia. Veja como Kissinger fala sobre o nascimento de um novo mundo, como de repente ele se tornou modesto, exigindo colaboração entre homens ».

Segundo Nasrallah, eventos como o coronavírus causam o colapso de ideologias, civilizações e sistemas.

« O pensamento capitalista liberal se depara com um desafio humanitário e moral muito sério. Na Grã-Bretanha deram uma solução para o coronavírus baseada na teoria do rebanho, sacrificando os idosos, porém isso constitui uma queda moral e civilizacional. Quando, como na França, os médicos se oferecem para testar africanos, e quando Trump está pronto para fazer qualquer coisa para obter materiais e equipamentos exclusivamente para seu povo, à custa de outros povos, tudo isso é um sinal de uma queda cultural e moral”.

Segundo ele, a humanidade deve chegar a um estágio em que se desespera com as soluções humanas e gostaria de retornar a Deus e a seus mensageiros e seguidores. Uma alternativa que ele acredita ser parte da promessa divina que deve ser incorporada pelo projeto do Imã Al-Mahdi(as).

Principais ideias do discurso

Em primeiro lugar, devemos agradecer a todas as equipes médicas do Líbano que estão trabalhando na linha de frente da luta contra o coronavírus.

Esta é uma batalha humanitária sem fronteiras ou limites.

Mohamad Baqer Al-Sadr

O dia 9 de abril é a comemoração do martírio do grande Aiatolá, Mohamad Baqer Al Sadr e sua irmã Amena. Eu não cheguei a conhecer esse grande filósofo, intelectual e pensador que se destacou por seu grande gênio e sua extraordinária inteligência. Ele também foi um líder corajoso e respeitoso, muito presente nos eventos iraquianos, regionais e no mundo islâmico inteiro. Ele se dedicou à defesa do Islã. O impacto de seu trabalho continua até os dias atuais, porque ainda prova o potencial do Islã e motiva as novas gerações. Sua lealdade ao Islã e à Ummah é incomparável e sua abnegação foi total em sua luta por Deus e pelo Islã.

Evidenciado por seu altruísmo, sua posição durante a vitória da Revolução Islâmica no Irã sob ao comando do Imã Khomeini: Ele então declarou que realizou o sonho dos profetas e deu-lhe apoio categórico.

A esse respeito, o mártir Sadr deixou dois textos relacionados:

No primeiro, ele pede aos muçulmanos que sigam o Imã Khomeini e « se fundam com ele », em suas próprias palavras, acreditando que foi ele quem levantou a bandeira do Islã no século 20.

No segundo, ele alegou que o Imã alcançou o que aspirava. Esta posição da parte de um homem tão grandioso, que era uma referência religiosa, com poderosos estudiosos da religião, mostra o grau de sua fidelidade ao Islã.

Contudo, meu discurso será focado na ocasião do dia 15 do mês de Chaabane e no nascimento do Imã Al-Mahdi.

Meus melhores parabéns por esta celebração que diz respeito aos muçulmanos e aos mais favorecidos.

Haverá dois assuntos: O primeiro abordará a noite de 15 de Chaabane e o segundo discutirá o nascimento do Imã Al-Mahdi.

Melhor noite

Saiba que a noite do 15 de Chaabane é uma noite de grande importância. É uma noite abençoada. Tem seu próprio valor e suas próprias virtudes.

Às vezes Deus nos concede certos momentos excepcionais que têm seu próprio valor. Como é o caso do mês do Ramadã.

Duas citações enfatizam sua importância

A primeira citação: O Imã Sadek(as) narrou do seu pai, Imã Al-Baqer(as): « Esta é a melhor noite após a Laylat AL Qadr (Noite de Destino) ».

« Deus concede aos humanos a sua generosidade e perdoa seus pecados. Nesta noite, Deus não recusa nada a seus súditos ». Portanto, esta é a noite de pedir às nossas necessidades que tanto precisamos com urgência nos dias de hoje.

A segunda citação: Imã Rida(as) afirma que esta é a noite em que Deus salva seus súditos do inferno e perdoa grandes pecados. Por isso, devemos abundar em orações e pedidos, pois os pedidos são respondidos. Devemos tirar proveito disso, dirigindo-nos a Deus para pedir que ele atenda nossas necessidades na vida aqui abaixo e além.

A melhor ação hoje é a oração da visita ao Imã Hussein

Este ano, um grupo de órgãos religiosos propôs um projeto chamado; « O Encontro de Corações ». Este projeto planeja para a noite da quinta-feira um programa unificado de orações e invocações a todos os muçulmanos para orar para o Imam Al-Mahdi para nos salvar dessa provação que atravessa nossa humanidade. Convido todos a assistir de casa, é claro e não me esqueça em suas orações.

Tempo precioso

Primeiro, gostaria de chamar a atenção para a importância do tempo em nossas vidas. É quando você adoece que percebe a importância da saúde, e somente após a morte que percebemos o quanto é precioso.

Enquanto estivermos vivos, o tempo concedido a nós é um dom divino. Depois disso, o que mais lamentamos é que perdemos quando nos afastamos de Deus. Os pedidos mais solicitados no dia da ressurreição são aqueles que pedem que se lhes dê um tempo adicional para fazer bons atos que podem salvá-lo e satisfazer a Deus. Hoje temos a sorte de ainda estarmos vivos e de que temos tempo pela frente. Especialmente porque as pessoas estão confinadas em suas casas, o que deve permitir que elas aproveitassem seu tempo para se aproximarem de Deus.

A promessa divina

O segundo título abordará o nascimento do Imã Al Hojja Al-Mahdi(as), pois acreditamos que seu nascimento é o presságio de que a humanidade entrou na fase de realização de promessa divina.

Ao longo da história, Deus prometeu nos livros sagrados que a Terra será herdada por boas almas, pessoas sinceras e fiéis, e que será governada pela justiça, paz, estabilidade, saúde, boa orientação e que todas as portas do bem se abrirão diante da humanidade. Esta é uma promessa divina. De acordo com esta promessa, chegará o momento da humanidade em que se livrará de todos os tiranos, faraós, antigos e novos, de todos esses predadores financeiros, econômicos e morais.

Dentro disso, o Profeta Mohamad(as) disse; « A terra será governada com justiça e equidade após ser ordenada com opressão e injustiça ». Esta promessa divina será cumprida nas mãos de um grande número de pessoas decentes e seguidores de Deus.

Na aplicação, podemos não concordar com a natureza desse comandante que cumprirá essa promessa e essa justiça.

Para isso, o Alcorão afirma que « Escrevemos no Zabur », que seria o Livro de Daoud (Davi), depois dos livros precedentes, a terra será herdada pelos meus súditos fiéis. Essa promessa foi escrita nos outros livros sagrados e foi confirmada no Alcorão.

As boas almas governarão a terra, aqueles que não matam ninguém, não oprimem ninguém, nem saqueiam nem corrompem, o povo seria da ciência, justiça, ação, responsabilidade. Será o governo das boas almas na terra.

No antigo testamento hoje reconhecido pelos judeus e pelos cristãos, é dito em Zabour (Salmos, 37) do Davi no parágrafo 9: Os que praticam o mal serão erradicados e aqueles que respeitam Deus herdarão a terra. Portanto, é uma promessa divina presente em todos os livros sagrados.

E o nascimento do Imam Al-Mahdi é o presságio de que entramos nesta fase. Os judeus aguardam a vinda do Messias, pois não acreditam que ele já tenha vindo. O messias deles não tem nada a ver com Jesus, filho de Maria, a quem os judeus haviam lutando contra ele e a sua mãe, apesar dos milagres que ele realizou. Os cristãos acreditam que Jesus voltará ao nosso mundo e cumprirá essa promessa.

Os muçulmanos acreditam que essa promessa se tornará realidade nas mãos de dois homens: um homem que pertence à linhagem do mensageiro Mohamad (as), que não é outro senão o Imã Al-Mahdi. Todos os muçulmanos concordam com isso, mesmo que discordem de seu nascimento. O segundo homem que retornará nesta vida para realizar esta grande promessa é o Profeta Issa, ou seja, Jesus.

O nascimento do Imam Al-Mahdi é, portanto, o presságio da contagem regressiva para o cumprimento desta promessa. Todas as religiões celestes, se não as outras, acreditam nessa promessa. Todo mundo está esperando por esse momento.

Esperando a promessa

Quando certos eventos ocorrem, o nível de expectativa se torna mais alto. Esse é o caso de muitos rabinos judeus. Eles têm um problema com isso. Quem virá não é o que eles estão esperando, como aconteceu com o profeta Mohamad, que eles esperaram por séculos na terra da Arábia, mas o desafiaram quando viram que ele não era filho de Israel. Na cultura religiosa dos judeus há certa preocupação.

Recentemente, segui as palavras do atual Ministro da Guerra Israelita sobre o destino de sua entidade. Ele diz que havia dois estados, o de Davi e o de Soleiman e um estado de 150 anos A.C. e ambos não atingiram 80 anos, e os dois estados entraram em erupção devido a desentendimentos internos e invasão externa.

No mundo, especialmente nos EUA, existem grandes organizações cujo programa é focado nesse assunto e estão esperando, à sua maneira, o retorno do Messias.

O mesmo vale para os muçulmanos. Esta situação de espera é uma característica comum entre todos os povos.

Os sinais de alerta

Em todas as religiões também existem sinais de alerta e precursores que pressagiam essa promessa e por isso que os fiéis procuravam esses sinais para saber se estamos nos aproximando.

Apesar de temos informações baseadas em citações proféticas e fontes confiáveis neste assunto, não podemos aprofundar bastante porque sempre tem muitas fontes desconhecidas em que as pessoas acreditam e isso leva a uma grande confusão nas informações, portanto, gostaria de parar neste nível de discussão.

Essas circunstâncias fornecem um terreno fértil para certas direções, para transformar ameaças em oportunidades, mas também, inversamente, para muitos charlatanismos falsos, que enganam as pessoas. Especialmente quando se percebe uma correlação entre os eventos atuais e a promessa divina sobre o futuro da humanidade, a questão se torna mais complexa.

Antes de tudo devemos ter cuidado, em nossos tempos supermediados, de muitas coisas propagadas e atribuídas ao profeta e Imãs em eventos e que muitos não são verdadeiros. Como aconteceu com um poema atribuído ao Imã Ali que se espalhou nas mídias sociais nos últimos tempos, sobre o coronavírus, porém acabou sendo enganosa. Às vezes, as pessoas são enganadas por suas emoções e carinho e se deixam enganar por tais alegações.

Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa.

Historicamente, havia trabalhos sobre épicos e caos e nos quais esses tipos de citações eram explicados para fins políticos da época, a favor dos Omíadas e Abássidas ou para o benefício de certas tribos ou certos sultões. Alguns personagens inventaram esses tipos de citações e os atribuíram ao profeta. Eles também eram conhecidos historicamente por estarem atrás desse tipo de fabricação e invenções.

Devemos acrescentar as histórias israelenses que foram apresentadas pelos judeus que disseram ter se convertido ao Islã.

Digo às pessoas interessadas neste tipo de arquivo que não devemos confiar nesses livros e devemos sempre voltar aos especialistas no assunto, principalmente nos dias de hoje, onde esse tipo de fabricação é muito frequente. Especialmente porque às vezes as consequências práticas que daí resulta são as mais perigosas nas relações entre as próprias pessoas.

É verdade que certas citações relacionam os eventos no mundo, porém não podemos confiar nisso, pois não temos texto que especifique datas precisas sobre o início da humanidade e o nascimento de Adão, nem em outros eventos.

Há também essas histórias que relatam que acontecerão em momentos diferentes, que preveem certas coisas, mas sem nenhum lugar com a promessa divina e o Estado de justiça que será fundado. Certas citações proféticas descrevem fenômenos sociais futuros, mas sem nenhum vínculo temporal com a promessa divina.

O objetivo é alertar contra os erros do abandono da religião e os fenômenos que se seguirão em geral.

Sinais e hora

Mas há também citações proféticas que evocam sinais que precedem a saída do Imam Al-Mahdi, mas sem nunca definir um horário específico e a aparência do Imã, que pode ser em alguns meses ou algumas semanas. Como, por exemplo, os milagres do clamor do céu que prenuncia a aproximação da saída do Imam Mahdi.

Alguns interpretaram o choro como sendo a mídia. Isso pode não ser verdade.

O choro é um milagre, um fato que excede a compreensão humana: é um grito do céu que será ouvido por todos os seres humanos no planeta, mesmo em suas casas e que os afetará tanto pois sera’ forte e será lançado em todos os idiomas. Em um único momento, uma voz viva será ouvida por todos os humanos.

Entre este sinal e o cumprimento da promessa, algumas semanas ou meses. O mesmo vale para os outros sinais, como o de Khorasani e Soufiani. Lá estaremos nos momentos iminentes. Esse tipo de sinal é o mais sensível, especialmente ao tentar identificar os Khorasani e os Soufiani, isso significa que a saída do imã deve ocorrer nos meses seguintes.

O mais perigoso é o momento em que os imãs emitem avisos de que é estritamente proibido definir um horário para a liberação do Imã Mahdi. Um dos perigos dessa fixação do tempo é brincar com as emoções e crenças das pessoas e de suas vidas.

Sinais devem inspirar esperança

Projeções de eventos temporais nos sinais do tempo aumentam a expectativa das pessoas. Ao longo prazo essas previsões, se fossem imprecisas, quebram essa esperança, e a sucessão dessas projeções pode levar ao desespero e a duvidar da verdade da promessa divina do advento do Imã Mahdi, e isto é muito perigoso.

Falência moral e humanidade

Muitos estão se perguntando hoje sobre que é um evento único na humanidade. Sobre a extensão da disseminação, sobre a natureza da epidemia. Hoje, quatro bilhões de pessoas estão confinadas e em quarentena, no mundo inteiro. Isso nunca aconteceu na história, e as perspectivas ainda são desconhecidas. Não sabemos muito sobre o que vai acontecer. Alguns dizem que vamos coexistir com o coronavírus, assim como com outras doenças e pandemias.

Eu gostaria de dizer o que está acontecendo faz parte da natureza das coisas, quaisquer que sejam as causas apresentadas: alguns afirmam que os americanos o fizeram, outros acusam os chineses, outros dizem que o vírus perdeu o controle e outros argumentam que é o resultado natural das mudanças ambientais, e outros dizem que é uma criação de Deus que o enviou porque ele deseja alcançar certos objetivos.

Qualquer que seja a causa, enfrentamos as mesmas consequências: tudo o que acontece faz parte dessa promessa, tenha sido relatada ou não, porque a humanidade deve alcançar por si mesma com seus esforços, suas experiências, resistência, guerras, epidemias e que ela estará cansada de tudo isso, fome, pobreza, arrogância e queda de todas as soluções e ideologias, como aconteceu com a União Soviética.

Até os maiores defensores do capitalismo e do liberalismo estão revisando suas ideologias. Como Kissinger, que fala do nascimento de um novo mundo, ele é o homem da hegemonia americana no mundo, ele hoje se tornou modesto e pede colaboração entre as pessoas.

Esses eventos levam à falência de certas ideologias, certas civilizações e sistemas de pensamento. O pensamento capitalista liberal enfrenta um desafio humanitário e moral muito sério.

Como quem propôs na Grã-Bretanha a teoria do rebanho. É uma queda querer desistir dos idosos. Ou quando os médicos sugerem testar africanos. E como Trump, que só chama para salvar os americanos e quer obter materiais e equipamentos apenas para ele. Tudo isso é ilustração de uma falência cultural e moral.

A humanidade deve alcançar um estágio em que se desespere com as soluções humanas e gostarao de retornar a Deus, à sua sabedoria, à sua mensagem e ao poder de seus mensageiros, de seus discípulos.

Nossas responsabilidades

O que mais importa para nós nessas situações são as consequências, ou seja, as responsabilidades que recaem sobre nós.

O coronavírus impôs uma realidade, qual é a nossa responsabilidade de enfrentá-lo.

Quando os eventos eclodiram na Síria, alguns viram sinais de alerta da chegada do Imã Al-Mahdi lá e começaram a recomendar que não interferissem lá. Como aconteceu quando os americanos, os europeus e os israelenses se reúnem para derrubar a Síria e alguns disseram que devemos deixar para lá.

Isso é muito perigoso.

Por exemplo, se as pessoas na Síria não tivessem resistido e tivessem deixado o campo aberto para o Daesh e a frente de Al-Nusra, qual teria sido o destino do Líbano, da Síria, dos palestinos?

Quando Israel foi criado, houve tanto debate quanto também um sinal dos últimos tempos. Será que por isso devemos deixar os sionistas apropriar da pátria dos palestinos e de nossos lugares sagrados?

Cada vez que ocorre um novo evento, devemos definir nossas responsabilidades. A pergunta óbvia é quais são nossas responsabilidades e deveres.

No final, gostaria de lembrá-los de que temos que enfrentar o coronavírus, respeitar as prescrições e levá-las a sério e não relaxar com o tempo.

É verdade que a situação no Líbano ainda está sob controle e devemos perseverar para derrotá-la definitivamente.

Source: Al-Manar