Le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah a affirmé dans la nuit mercredi à jeudi 24 avril l’avortement de quatre offensives des mercenaires de la coalition saoudienne et de deux tentatives de progression vers les fronts frontaliers et les provinces de Jawf (nord), Taez (sud) et Bayda (centre).

Le général Yehya Sarii a indiqué que 30 mercenaires de la coalition ont été abattus et 45 autres ont été blessés suite aux contre-offensives des forces yéménites.

L’aviation de la coalition a pour sa part mené 35 raids contre les provinces de Ma’reb (centre), Jawf et les fronts frontaliers.

Echange de prisonniers

Sur un autre plan, le chef du Comité national chargé des affaires des prisonniers, Abdel-Qader Al-Mortada, a fait état d’un échange de prisonniers.

M.Mortada annoncé la libération de 8 prisonniers de l’armée et d’Ansarullah, grâce à une médiation locale sur le front de Ma’reb. Il n’a pas précisé si les forces yéménites ont à leur tour libéré des mercenaires de la coalition, lors de cet échange.

Il convient de noter que M.Mortada a également annoncé, le 8 avril, la libération de 9 détenus de l’armée et d’Ansarullah lors de deux échanges sur les fronts d’Al-Jawf et la côte ouest, évoquant une médiation locale.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah