« Je suis sioniste. Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste », a déclaré le candidat présidentiel démocrate actuel, Joe Biden, en avril 2007, peu de temps avant qu’il ne soit choisi pour être le colistier de Barack Obama aux élections de 2008.

Biden a bien sûr raison, parce que le sionisme est un mouvement politique qui est enraciné dans le nationalisme et le 20e siècle. Son utilisation des dogmes religieux est motivée par l’opportunisme politique, et non par la spiritualité ou la foi.

Contrairement au président américain, Donald Trump ou Bernie Sanders, le seul adversaire sérieux de Biden aux primaires démocrates, la position de Biden sur Israël est rarement examinée.

Trump a fait de son soutien à Israël la pierre angulaire de son programme de politique étrangère depuis son inauguration à la Maison Blanche en janvier 2017. Le président américain s’est essentiellement transformé en génie politique d’Israël, accordant à Tel Aviv tous ses voeux au mépris du droit international.

Sanders, d’autre part, est venu pour représenter l’ antithèse du soutien aveugle et téméraire de Trump à Israël. Lui-même juif, Sanders a promis de rendre au peuple palestinien ses droits et sa dignité, et de jouer un rôle plus équitable, mettant ainsi fin à des décennies de soutien inconditionnel et de parti pris américain en faveur d’Israël.

Mais où Biden joue-t-il un rôle dans tout cela?

Vous trouverez ci-dessous un bref examen du bilan de Biden sur la Palestine et Israël ces dernières années, dans l’espoir qu’il donne au lecteur un aperçu d’un homme qui, selon de nombreux démocrates, est l’alternative rationnelle aux déséquilibres politiques et à l’extrémisme de l’administration Trump.

Août 1984: les Palestiniens et les Arabes sont à blâmer

L’héritage pro-israélien de Biden a commencé bien avant son passage en tant que vice-président ou candidat à la présidentielle.

Lorsque Biden n’était qu’un sénateur du Delaware, il a pris la parole lors de la conférence annuelle de 1984 des «sionistes Herut d’Amérique». Herut est le précurseur du Likoud, le parti de droite d’Israël.

Dans son discours devant la foule sioniste pro-israélienne jubilante de droite, Biden a tourné en dérision l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et les gouvernements arabes, pour avoir soi-disant fait dérailler la paix au Moyen-Orient.

Biden a parlé de «trois mythes (qui) propulsent la politique américaine au Moyen-Orient» qui, selon le sénateur américain, sont «la croyance que l’Arabie saoudite peut être un intermédiaire pour la paix, la croyance que le roi Hussein (de Jordanie) est prêt à négocier la paix et la conviction que l’Organisation de libération de la Palestine peut parvenir à un consensus pour la paix. »

Avril 2007: «Je suis sioniste»

Le temps n’a fait que cimenter les convictions pro-israéliennes de Biden, ce qui a conduit à sa déclaration en avril 2007 selon laquelle il n’est pas un simple partisan d’Israël – comme cela est devenu la norme parmi les politiciens américains – mais est lui-même sioniste.

Dans une interview avec Shalom TV, et malgré son insistance sur le fait qu’il n’a pas besoin d’être juif pour être sioniste, Biden a travaillé pour établir des liens avec «l’État juif», révélant que son fils était marié à une femme juive et qu’il « avait participé à une Pâque Seder chez eux », selon le journal israélien Ynet News.

Mars 2013: «Qualitative Edge»

Cet engagement envers Israël s’est mieux articulé lorsque Biden a assumé de plus grandes responsabilités politiques en tant que vice-président américain sous l’administration Obama.

Lors d’une conférence chargée de l’AIPAC en mars 2013, Biden a développé ses croyances idéologiques sionistes et l’engagement de son président envers «l’État juif d’Israël». Il a dit :

«C’est à cette table que j’ai appris que la seule façon de garantir que cela ne se reproduirait plus était la création et l’existence d’un État juif d’Israël sûr. Je me souviens que mon père, un chrétien, était déconcerté par le débat qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale .. « que tout pays pourrait s’opposer à la fondation d’Israël sur les ruines de la patrie palestinienne.

«C’est pourquoi nous avons travaillé si dur pour nous assurer qu’Israël conserve son avantage qualitatif au milieu de la Grande Récession. J’ai servi avec huit présidents des États-Unis d’Amérique et je peux vous assurer, sans équivoque, qu’aucun président n’a fait autant pour sécuriser physiquement l’État d’Israël que le président Barack Obama. »

Décembre 2014: «Obligation morale»

Dans l’un des discours les plus farouchement pro-israéliens jamais prononcés par un haut fonctionnaire américain, Biden a déclaré au Saban Forum annuel à la Brookings Institution à Washington le 6 décembre 2014: «S’il n’y avait pas d’Israël, nous aurions en inventer un ».

Dans son discours, Biden a ajouté une nouvelle composante à la compréhension américaine de sa relation avec Israël, qui va au-delà de l’opportunisme politique ou des relations idéologiques; un engagement fondé sur «l’obligation morale».

Biden a déclaré : «Nous parlons toujours d’Israël de ce point de vue comme si nous leur rendions service. Nous respectons une obligation morale. Mais c’est bien plus qu’une obligation morale. Il est extrêmement dans l’intérêt des États-Unis d’Amérique d’avoir un ami sûr et démocratique, un partenaire stratégique comme Israël. Ce n’est pas une faveur. C’est une obligation, mais aussi une nécessité stratégique. »

Avril 2015: «J’aime Israël»

«Je m’appelle Joe Biden, et tout le monde sait que j’aime Israël», a déclaré Biden lors de la 67e célébration annuelle de la fête de l’indépendance israélienne à Jérusalem en avril 2015.

« Parfois, nous nous rendons fous », a déclaré le vice-président américain en référence aux désaccords entre Israël et les États-Unis au sujet du Premier ministre israélien, le refus de Benjamin Netanyahu d’arrêter la construction de colonies juives illégales.

« Mais nous nous aimons », a-t-il ajouté. «Et nous nous protégeons mutuellement. Comme beaucoup d’entre vous m’ont entendu le dire auparavant, s’il n’y avait pas d’Israël, l’Amérique devrait en inventer un. Nous devons en inventer un parce que … vous protégez nos intérêts comme nous protégeons les vôtres. »

Juillet 2019: l’ambassade américaine reste à Jérusalem

En réponse à une question du site d’informations AXIOS, qui a été présentée aux différents candidats du parti démocrate, sur la question de savoir si un président démocrate relogerait l’ambassade américaine à Tel Aviv, la campagne Biden a répondu :

«Le vice-président Biden ne reconduirait pas l’ambassade américaine à Tel Aviv. Mais il rouvrirait notre consulat à Jérusalem-Est pour engager les Palestiniens. »

Octobre 2019: soutien à Israël inconditionnel

Dans une interview accordée au Wall Street Journal le 31 octobre 2019, on a demandé à Biden s’il était d’accord avec la position adoptée par son adversaire plus progressiste, Bernie Sanders, concernant le soutien financier américain à Israël et à la colonisation juive.

Sanders avait déclaré que « s’il était élu président, il mobiliserait des milliards de dollars d’aide militaire américaine à Israël pour pousser Jérusalem à changer sa politique envers les Palestiniens », a rapporté le site d’information The Hill .

La réponse de Biden a été que «… l’idée que nous pourrions obtenir l’aide militaire d’Israël, à condition qu’ils modifient une politique spécifique, je trouve absolument scandaleuse. Non, je ne le conditionnerais pas, et je pense que c’est une gigantesque erreur. Et j’espère que certains de mes candidats qui se présentent avec moi pour la nomination – j’espère qu’ils se sont mal exprimés ou qu’ils ont été sortis de leur contexte. »

Mars 2020: «Au-dessus de la politique, au-delà de la politique»

Le discours enflammé de Biden devant le groupe de pression pro-israélien, l’AIPAC, lors de leur conférence annuelle en mars 2020, n’était que la continuation d’un long héritage fondé sur le soutien aveugle de son pays à Israël.

Le discours de Biden sur Israël – un mélange de notions idéologiques confuses, d’idées religieuses et d’intérêts politiques – a abouti à un appel au soutien américain pour Israël qui est «au-dessus de la politique et au-delà de la politique».

«Les Israéliens se réveillent chaque matin face à une menace existentielle des roquettes de leurs voisins depuis Gaza, tout comme la semaine dernière. C’est pourquoi j’ai toujours insisté sur le fait qu’Israël doit pouvoir se défendre. Ce n’est pas seulement critique pour la sécurité israélienne. Je pense que c’est essentiel pour la sécurité de l’Amérique. »

Les Palestinie ns « doivent mettre fin aux attaques à la roquette depuis Gaza », a également déclaré Biden. «Ils doivent accepter une fois pour toutes la réalité et le droit à un État israélien démocratique et juif sûr au Moyen-Orient.»

Par Ramzy Baroud

Source: American Herald Tribune