La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 263.792 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 3.766.180 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.179.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 73.431 décès pour 1.228.609 cas. Au moins 189.910 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 30.076 morts pour 201.101 cas, l’Italie avec 29.684 morts (214.457 cas), l’Espagne avec 26.070 morts (221.447 cas) et la France avec 25.809 morts (174.191 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.885 cas (2 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.633 décès et 77.957 guérisons.

Depuis mercredi à 19H00 GMT, les Comores ont annoncé le premier décès lié au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait jeudi à 11H00 GMT 150.249 décès pour 1.641.959 cas, les Etats-Unis et le Canada 77.710 décès (1.291.985 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 16.425 décès (302.702 cas), l’Asie 9.962 décès (267.376 cas), le Moyen-Orient 7.314 décès (202.367 cas), l’Afrique 2.007 décès (51.569 cas), et l’Océanie 125 décès (8.223 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au Liban, le ministère de la Santé a fait état de 34 nouveau cas infectés ce jeudi 7 mai, dont 33 parmi les libanais qui ont rapatriés ces derniers jours depuis le Nigeria, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar. Depuis les premières contaminations déclarées fin février, le bilan s’élève désormais à 784 dont 220 guérisons, et 25 décès. 1302 tests de dépistage ont aussi été réalisés durant cette période.

