Le guide suprême de la République islamique iranienne, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, s’en est violemment pris à ‘Israël’ sur les réseaux sociaux samedi 16 mai, alors que l’Iran se prépare à célébrer la Journée mondiale d’Al-Qods pendant laquelle sont organisées des manifestations pro-palestiniennes dans plusieurs pays du monde

Sur son compte Twitter, le numéro iranien a affirmé que le « régime sioniste a prouvé qu’il ne respectait aucun traité et ne comprenait aucun autre langage que celui de la force”.

« Israël a prouvé qu’il ne connaissait que la force. On ne peut lui parler qu’avec le langage du pouvoir de la nation palestinienne et le pouvoir mondial de la nation islamique », a ajouté Sayed Khamenei, cité par les médias israéliens.

« Le régime sioniste et ses partisans criminels ne connaissent aucune limite dans la brutalité et le piétinement des normes morales. Ils considèrent le génocide, la destruction, le massacre d’enfants et de femmes, et toute oppression permis en Palestine. Ce chien enragé et prédateur attaque des (personnes) innocentes”, a-t-il renchéri.

La journée d’al-Qods se déroulera cette année en voiture à Téhéran et non à pied comme d’ordinaire, pour éviter la propagation du coronavirus, a annoncé le président Hassan Rohani.

Les gardiens de la Révolution se chargeront d’organiser les cortèges dans la capitale, tandis que les manifestants seront invités à crier des slogans anti-israéliens et agiter des drapeaux depuis leurs véhicules.

La journée d’al-Qods est célébrée lors du dernier vendredi du mois béni de Ramadan, qui tombe cette année le 22 mai.