En Irak, la bataille contre la milice wahhabite terroriste Daech bat son plein. Alors que le « jokeyristes » ont repris leurs attaques contre les sièges du Hachd al-Chaabi.

Le samedi, une tentative d’infiltration de Daech au sein des équipes sécuritaires à l’ouest de Samarra a été avortée par la brigade 314 du Hachd al-Chaabi, ont rapporté les médias irakiens.

Le groupe terroriste qui a été détecté lors de son attaque a fait l’objet de tirs nourris qui l’ont amené à battre en retraite.

Dans la province de Kirkouk, des miliciens daechistes ayant voulu incendier les champs de blé après s’être infiltré sdans un village du Caza al-Dabs ont été également repoussés. Ils ont été repérés par les habitants et les forces de sécurité qui les ont contre-attaqués, les amenant à fuir, a précisé la Cellule médiatique sécuritaire, instance officielle chargée des informations sur les activités des forces de sécurité irakiennes.

Par ailleurs, le siège du groupe Assaeb Ahl-alHaq dans la province de Meyssane a fait l’objet d’un assaut dans la nuit de samedi à dimanche au cours duquel il a été incendié, pour la deuxième fois, selon le communiqué publié par ce de groupe qui fait partie du Hachd al-Chaabi.

Condamnant violemment cet acte, le texte accuse « les jokeyristes » « qui exécutent les ordres de leurs maitres américains qui sont incapables d’affronter les hommes de la résistance sur le front de bataille ».

Il fait allusion à des groupuscules anonymes qui soupçonnés de travailler pour le compte des Américains.

Ces derniers se sont fait remarquer en attaquant les sièges du Hachd al-Chaabi, cette coalition de factions ayant combattu Daech avec l’aide de l’Iran. Elle est la bête noire des Etats-Unis, en raison de son refus que son pays soit inféodé aux Etats-Unis et affirme sa position hostile aux ingérences américaines dans leur pays.

« Ils ont envoyé leurs garçons pour incendier les sièges des mouvements de résistance comme ils l’avaient fait auparavant, lorsqu’ils bravé les braves héros de la victoire contre l’occupation et leur marionnette Daech … », déplore le groupe irakien dans son communiqué, selon lequel le siège était vide lors de l’attaque « parce que ses occupants avaient rejoint les fronts de défense de la patrie pour affronter les daechistes et les traquer ».

Source: Divers