Un troisième pétrolier iranien a pénétré dans la zone économique exclusive du Venezuela, tandis que le deuxième navire-citerne iranien se dirige vers un port appartenant à la raffinerie de Kardon, dirigée par la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne.

Ce troisième pétrolier est arrivé mardi dans la zone économique exclusive du Venezuela, après avoir emprunté la même voie maritime que les deux précédents pétroliers et qui ont accosté dans deux ports gérés par la Venezuela National Oil Company afin de décharger leur cargaison pétrolière.

Forest, le deuxième pétrolier iranien, s’est dirigé vers un bunker appartenant à la raffinerie de Cardon dirigée par la Compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, escorté par une unité de combat et une vedette de la marine vénézuélienne, lors de sa traversée de la péninsule du Paraguana cap la deuxième plus grande raffinerie de pétrole au monde.

Forest a été accueilli par une foule de gens répétant haut et fort le slogan « Unis dans cette bataille ». Les gens ont levé les drapeaux iraniens, exprimant leurs gratitude à Téhéran pour son initiative de briser le blocus américain contre le Venezuela.

Les stations ont commencé à distribuer du carburant aux Vénézuéliens, qui ont longtemps souffert du blocus.

Le président vénézuélien, Nicholas Maduro, a déclaré qu' »il compte annoncer dans les prochains jours un plan de distribution de pétrole et de carburant subventionné au Venezuela, ajoutant: « Maintenant, nous pourrons progressivement entamer une nouvelle période normale en termes d’approvisionnement en carburant ».

Maduro a réitéré hier ses remerciements à l’Iran et a estimé que l’arrivée des pétroliers iraniens dans son pays « était un symbole de synergie et de solidarité entre les peuples d’Iran et du Venezuela ».

