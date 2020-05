Des forces saoudiennes et des experts US se sont retirés, en catimini, de leurs positions à Ma’reb, au centre du Yémen, ont révélé vendredi 29 mai plusieurs médias yéménites.

Le site Aden Times a précisé que les forces saoudo-US ont abandonné leurs équipements dans leur QG à Ma’reb pour ne pas attirer l’attention et créer la panique dans les rangs de leurs mercenaires. Les experts US apportent un soutien logistique et militaire aux forces de la coalition, dirigée par l’Arabie, qui mènent depuis mars 2015 une guerre contre le Yémen.

La chaine yéménite AlMasirah qui a relayé cette information n’a pas fourni des détails supplémentaires.

Il convient de noter que les forces yéménites ont libéré et délogé, ces derniers mois, les mercenaires de la coalition saoudienne de plusieurs provinces frontalières avec la région pétrolifère de Ma’reb.

Sur un autre plan, le porte parole des forces yéménites, qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah, a recensé en une semaine plus de 20 offensives et tentatives d’infiltration des mercenaires de la coalition saoudo-US vers les fronts de Ma’reb, Jawf (nord), Taez (sud), Dhaleh (sud) et Bayda (centr).

Le général Yehya Sarii a également fait état, vendredi 29 mai, de plus de 280 raids sur ces fronts ainsi que les régions frontalières.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah