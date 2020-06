Le président iranien Hassan Rohani a affirmé que « son pays haussera le niveau de sa défense, que cela plaise ou non à Washington », notant que « les États-Unis sont troublés et qu’ils complotent aujourd’hui contre l’Iran, sauf que nous allons les déjouer comme nous l’avons fait avec leurs précédents complots ».

M.Rohani a ajouté que « les Américains devraient savoir que l’Iran élèvera le niveau de sa défense, quoi qu’ils fassent en termes de mesures coercitives et de violation des décisions des Nations Unies, et nous continuerons à développer le niveau de défense de notre pays en toutes circonstances ».

Le président iranien a souligné que « son pays est capable d’affronter les USA, qui n’a pas de genou pour écraser le cou de l’Iran », se référant au meurtre de l’afro-américain George Floyd aux mains de la police, ajoutant que « la politique américaine depuis les temps anciens était une politique de genoux sur le cou, pour faire plier leurs adversaires voire leurs alliés. Cette politique n’est pas celle d’un seul policier mais celle detous les USA. »

M.Rohani a indiqué que « le gouvernement américain actuel a généré la méfiance, en opposant son veto à tous ses engagements environnementaux, aux décisions de l’ONU, aux droits du peuple palestinien, et même envers leurs amis ».

Il a poursuivi: « Les États-Unis ont jusqu’à présent été l’un des pires Etats en matière de lutte contre le virus Corona. Ils ont choisi les pires méthodes pour lutter contre le virus, et ont causé de grandes pertes au peuple américain, et donc l’administration américaine actuelle a prouvé qu’elle n’était pas qualifiée pour gérer ce grand pays. »

D’un autre côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousawi, a déclaré que « les forces militaires et de sécurité ne feront aucun compromis dans les domaines du trafic d’êtres humains et de drogue ».

M.Mousawi a ajouté que « les ressortissants de certains pays voisins et non voisins tentent de pénétrer vers l’Iran de manière illégale à diverses fins, violant les lois iraniennes, et les forces iraniennes doivent faire face à cette question, et c’est ce qui s’est produit avec un certain nombre de ressortissants afghans et non afghans ».

Source: Traduit d'AlMayadeen