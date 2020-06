Les Palestiniens ont refusé, mercredi 10 juin, une aide médicale des Emirats arabes unis transportée la veille par Etihad Airways, estimant qu’elle a été coordonnée avec ‘Israël’ plutôt qu’avec eux.

C’est la deuxième fois en moins d’un mois que l’Autorité palestinienne rejette une aide envoyée par les Emirats, a rapporté l’AFP.

Un vol du transporteur émirati Etihad Airways s’est posé mardi soir en ‘Israël’, sous prétexte d’acheminer d’aide humanitaire et médicale pour aider les Palestiniens à endiguer le nouveau coronavirus.

« Nous refusons de la recevoir parce qu’elle a été coordonnée directement entre Israël et eux (les Emirats) », a déclaré le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein al-Cheikh. « Nous n’étions pas partie prenante de la coordination », a-t-il souligné.

Mardi, le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, avait déclaré devant la presse étrangère à Ramallah (Cisjordanie), siège de l’Autorité palestinienne: « le vol des Emirats nous a pris par surprise, il n’y a eu aucune coordination avec nous, nous l’avons appris par les médias ».

L’Autorité palestinienne avait déjà refusé il y a près de trois semaines une aide envoyée par les Emirats sur un premier vol d’Etihad qui s’était posé à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Les observateurs estiment que le but de ces vols est politique plutôt qu’humanitaire, et s’inscrit dans le cadre des normalisations des relations entre Abou Dhabi et Tel Aviv.