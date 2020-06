Les forces de sécurité syriennes ont réussi à arrêter un négociant en devises étrangères et un manipulateur du taux de change, avec en sa possession des millions de dollars qu’il tentait de faire passer clandestinement à l’extérieur du pays via la Turquie.

L’agence de presse Times of Al-Sham qui a cité des sources sous le couvert de l’anonymat a publié une photo qui montre des paquets de dollars estimés à plus de 50 millions , et un trombone sur lequel est inscrite la date du mardi 9 juin 2020.

Ce coup de filet a permis l’amélioration du taux de change de la livre syrienne qui a subi une chute importante face au dollar américain, passant pendant le week-end de 2300 à plus de 3000. Une amélioration significative qui s’est accompagnée de la hausse de la livre syrienne contre l’or.

Cette chute est due à des spéculations sur fond de la prochaine entrée en vigueur de la loi César, votée par le congrès américain fin 2019 pour sanctionner quiconque contribuerait aux efforts de reconstruction de la Syrie et lui apporterait une aide financière ou économique.

Des pages électroniques gérées depuis l’étranger

Lors d’une interview avec radio Sham FM, les directeur des opérations de change su sein de la Banque centrale de Syrie, Fouad Ali a assuré que son pays était victime de deux guerres, militaire et économique, dirigées par les Etats-Unis. Evoquant les propos du représentant américain pour la Syrie James Jeffrey.

Interrogé sur le coup de f ilet, il a assuré que les autorités syriennes sont décidées à traquer les spéculateurs du marché noir, dont des individus et des entreprises, y compris les sociétés de transfert de fonds, qui ont altéré le taux de change et violé les systèmes de coupe.

Il a révélé l’existence de pages électroniques et d’applications gérées depuis l’étranger qui ont contribué à l’escalade des prix qui s’en est suivie, indiquant que c’est à partir de 2020 que la monnaie nationale a connu sa plus forte chute, passant de 500 à plus de 2.000.

« Ce qui se passe en Syrie est une crise composée qui combine la chute de la livre due aussi au pillage du pétrole, et la mise à feu des champs de blé , pour porter atteinte à l’économie , auquel s’ajoutent les menaces de sanctions par les USA et la campagne menée par ces sites qui haussent le taux de change, incitant les manipulateurs des taux de change à se lancent dans des spéculations pour hausser la demande en dollars », a-t-il expliqué.

M. Ali a déploré les tentatives des négociants de monopoliser les produits alimentaires de première nécessité comme le sucre, le riz, le thé et les produits pharmaceutiques, assurant qu’ils seront aussi pourchassés.

