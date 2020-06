La chaîne israélienne 13 a estimé que « l’article publié par l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington, Youssef Al-Otaiba, dans le journal israélien Yediot Aharonot revêt une importance dramatique pour de nombreuses raisons, notamment « qu’il n’y a pas de relation diplomatique entre Israël et les Émirats arabes unis » sachant que M.Otaiba a informé la Maison Blanche du contenu de cet article avant sa publication.

La chaîne israélienne 13 a mentionné que « les Émirats arabes unis sont l’allié stratégique secret le plus important d ‘ »Israël » dans la lutte contre l’Iran ».

Le commentateur des affaires politiques de la chaîne 13 israélienne, Barak Rapid, a jugé que « dans une opération sans précédent, l’ambassadeur des Emirats à Washington, Yousef Al-Otaiba, qui est considéré comme l’une des figures de proue du pays, a publié un article en hébreu dans le journal Yedioth Ahronoth contre la décision d’annexion de M.Netanyahu .

M.Rapid a ajouté que « ce dernier s’est adressé vers le public israélien pour le mettre en garde que l’annexion de la Cisjordanie détruira la normalisation des relations entre Israël et les États du Golfe, dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de la culture ».

Le commentateur israélien a poursuivi que « l’importance de cet article dramatique découle de plusieurs raisons, à savoir qu’il n’y a pas de relations diplomatiques entre Israël et les Émirats, et qu’aucun employé dans ce pays ne s’est auparavant adressé au public israélien », notant que « les Émirats sont l’allié stratégique secret le plus important d’Israël dans la lutte contre l’Iran. »

Il a estimé que « cet article sape l’affirmation de Netanyahu selon laquelle les États arabes ne sont pas intéressés par les Palestiniens et que l’annexion n’affecte pas leurs relations avec eux ».

M.Rapid a souligné que « l’article revêt une importance dramatique, certes ce n’est pas comparable avec la visite du président égyptien Sadate à Jérusalem, mais il deviendra plus tard un événement important dans les relations entre Israël et le monde arabe ».

Il a ajouté: « Youssef Al Otaiba n’est pas seulement un ambassadeur, il est également ministre aux Emirats, et il est une personnalité très proche du prince héritier et dirigeant des Emirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, qui est aujourd’hui le leader arabe le plus important. »

M.Rapid a noté: « Dans les coulisses, le milliardaire israélo-américain Hayim Saban a conseillé l’ambassadeur Al-Otaiba d’écrire cet article et l’a aidé à le publier. Saban a dit à Otaiba: Vous voulez vous adresser aux Israéliens, vous devez donc vous adresser en hébreu à travers les médias israéliens Et donc, Otaiba a informé la Maison Blanche du contenu de cet article avant sa publication. »

Il a indiqué: « Cet article est un dispositif explosif latéral pour l’initiative d’annexion de Netanyahu. Pourquoi? Netanyahu dit à tout le monde que nous pouvons mettre en œuvre l’annexion et que rien ne se passera dans nos relations avec le monde arabe, or cet article dit le contraire. »

Dans son article, intitulé « Soit l’annexion ou la normalisation », l’ambassadeur des Emirats à Washington a déclaré que son pays « encourage des initiatives qui donneraient des privilèges à Israël », éstimant que « l’une de nos initiatives envers Israël est que nous avons qualifié le Hezbollah comme une organisation terroriste, et nous avons condamné l’incitation du Hamas. »

M.Oteiba a souligné que « l’annexion bouleversera les ambitions d’Israël pour instaurer des relations sécuritaires, économiques et culturelles avec le monde arabe », ajoutant: « Nous aurions pu former une passerelle pour Israël vers le monde arabe « .

Expliquant ses objectifs de publier un article dans le journal israélien « Yediot Aharonot », M.Oteiba a affirmé qu’il pensait « qu’il est correct de parler directement avec le public en Israël ».

Dans une interview au journal émirati, « The Nation »,M.Oteiba a déclaré: « Je veux être clair quant à notre position sur cette question », notant que les Émirats arabes unis « soutiennent la solution à deux États avec Jérusalem, la capitale du futur État palestinien ».

Source: Traduit d'AlMayadeen