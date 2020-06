L’Alliance atlantique a décidé de ne pas déployer de nouveaux missiles nucléaires sur le territoire européen, a annoncé, le mercredi 17 juin, son secrétaire général Jens Stoltenberg.

«L’Otan a pris la décision de ne pas implanter de nouveaux missiles nucléaires basés au sol en Europe, car nous n’allons pas apporter de réponse miroir aux défis lancés par la Russie», a déclaré le secrétaire général de l’Alliance lors d’une conférence de presse retransmise en ligne.

Une «série de mesures» face à Moscou

Dans le même temps, sur sa page Twitter, M.Stoltenberg a informé que les ministres de la Défense de l’Otan avaient convenu d’une «série de mesures» visant à contrer le potentiel balistique croissant russe.

«Nous n’allons pas imiter la Russie et nous ne voulons pas de nouvelle course aux armements, mais nous maintiendrons la force de notre dissuasion et de notre défense», a promis Jens Stoltenberg.

Source: Avec Sputnik