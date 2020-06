Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières a été unanimement adoptée, vendredi 19 juin, par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à l’issue d’un débat historique et après le retrait d’une mention ciblant spécifiquement les Etats-Unis.

Le Conseil des droits de l’Homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s’est retiré en 2018, a adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d’une réunion d’urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier.

Floyd, un quadragénaire afro-américain, est mort asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Dans sa version initiale, la résolution réclamait l’établissement d’une commission d’enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur le « racisme systémique » aux Etats-Unis.

Ce type de commission est une structure de haut niveau généralement réservée aux grandes crises comme le conflit syrien.

Mais le texte a été progressivement édulcoré et ne cible plus nommément les Etats-Unis, déclenchant l’ire d’ONG.

Le rapport, précise-t-il, devrait en particulier examiner « les événements ayant provoqué la mort de George Floyd et d’autres Africains et personnes d’origine africaine, dans le but de contribuer à établir les responsabilités et faire justice aux victimes ».

Source: Avec AFP