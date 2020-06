Le site Internet des médias militaires a publié une vidéo intitulée « L’affaire a été réglée », contenant des scènes des coordonnées de sites importants de l’occupation israélienne dans les profondeurs des territoires palestiniens occupés.

La vidéo, qui a été traduite en hébreu, comprend un clip audio sur le discours du Secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, où il a déclaré: «Aujourd’hui, nous sommes non seulement en mesure de frapper Tel Aviv en tant que ville, mais, si Dieu le veut, avec la transformation et la force de Dieu, on peut frapper des cibles très précises à Tel Aviv et dans n’importe quel point en Palestine occupée. … Quoi que vous fassiez pour couper la route, l’affaire est terminée et la mission est accomplie … »

Réactions israéliennes

La vidéo a été un largement diffusée par les médias israéliens, ainsi le journal « Israel Today » a déclaré que « Nasrallah et le Hezbollah continuent d’envoyer des messages de menaces à « Israël » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le journal Intelli Times a déclaré: « Le Hezbollah est un expert en matière de guerre psychologique. Le but de ce clip est de semer dans la conscience israélienne qu’il a réussi à achever son projet des missiles de haute précision et également de dissuader Israël de lancer une attaque proche sur des installations de missiles de haute précision que les Iraniens ont installé sur le sol libanais. »

La chaine de télévision israélienne Canal 12 a rapporté que « ces nouveaux messages de menaces ne proviennet pas uniquement du Hezbollah, mais également de l’Iran », se rapportant » les propos du ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, dans lesquels il a déclaré que les ennemis de l’Iran craignent la force militaire iranienne, en particulier dans le domaine des missiles ».

Toujours selon alMayadeen, des médias israéliens ont parlé plus tôt des capacités balistiques du Hezbollah et ont averti les Israéliens de ce qui les attendait lors de la confrontation à venir, notant que « le Hezbollah pourrait facilement détruire la Knesset avec des missiles de haute précision ».

La chaîne Kan a estimé dans un documentaire que « les Israéliens ne réalisent pas vraiment ce qui les attend dans la confrontation à venir », ajoutant que » le parti posséde un projet de missile de haute précision de 10 mètres et ce projet est une menace stratégique à laquelle Israël ne pouvait pas faire face ».

La chaîne a présenté le documentaire suite au message-clip du Hezbollah dans son documentaire hebdomadaire « The Times of Truth », le titre de l’épisode était « Les missiles du Hezbollah sont une menace claire et précise ».

Source: AlManar + Agences