L’armée syrienne s’est emparée du drone américain le plus secret du monde, a révélé le site web du journal américain The Drive.

Il s’agit du Black Hornet 3s, un appareil minuscule qui fait partie de l’arsenal de l’infanterie des US Marines.

Les forces syriennes l’ont capturé au-dessus de la ville de Tal Tamer située à la frontière entre la Syrie et l’Irak.

De 15 cm de longueur et pesant moins de 45 g, il est téléguidé par une tablette et un contrôleur portable. L’appareil peut quitter le champ de vision du centre de contrôle et suivre un certain chemin à l’aide du système de navigation GPS et revenir automatiquement à son point de départ, explique Drive.

Le journal a souligné que malgré la petite taille de l’avion, il est équipé de deux caméras vidéo avec la possibilité de changer de résolution, en plus de la possibilité d’imagerie thermique. Il peut également fonctionner la nuit, car il combine toutes les vidéos capturées et les fusionne en une seule, ce qui permet au centre de contrôle de reconnaître plus facilement les choses.

Cet avion est considéré comme le plus secret au monde et son prix est d’environ 100 mille dollars.