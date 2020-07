Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi, a fermement condamné le danger qu’ont provoqué les avions de combat américains pour l’avion civil iranien de Mahan Airlines, qualifiant cet aventurisme de contraire aux droits de l’aviation internationale et représentant une menace pour la paix et la sécurité dans la région.

Moussavi a qualifié de ridicule la version du porte-parole du commandement américain CentCom qui expliquait qu’un F-15 américain en « mission aérienne de routine » au-dessus de la base aérienne d’al-Tanf (en Syrie) a approché l’avion iranien juste pour observer l’appareil depuis une distance de sécurité.

« La présence des forces américaines en Syrie est illégale et les missions aériennes de leurs avions de combat sont également illégales. Plus important encore, personne n’a autorisé les États-Unis à inspecter les avions de ligne en vol avec leurs chasseurs. Un tel acte est à la fois illégal et dangereux, et joue avec la vie des innocents, d’autant plus que, contrairement à leur prétention, la distance de sécurité n’a pas été respectée. »

« La République islamique d’Iran saisira les instances juridiques internationales, en particulier l’Organisation de l’aviation internationale (OACI), et ne permettra pas aux États-Unis de violer toutes les lois », a-t-il martelé

Il a également mis en garde contre tout nouvel aventurisme dans la région de la part des États-Unis ou du régime israélien, ajoutant qu’il faut veiller à ce que la stabilité et la sécurité de la région de l’Asie de l’Ouest ne soient pas instrumentalisées dans la campagne électorale américaine.

« La RII ne laissera sans réponse aucun acte hostile contre le peuple iranien et réagira de manière décisive et appropriée à tout mouvement irrationnel au moment opportun », a averti le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Source: Avec PressTV