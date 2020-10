Après un retard lié à l’épidémie de coronavirus, la marine israélienne s’apprête à recevoir une nouvelle génération de bateaux lance-missiles, destinés notamment à protéger les champs gaziers des menaces du Hezbollah, rapporte la television israélienne i24.

L’arrivée du premier navire, appartenant au « Projet Magen », est prévue début décembre, tandis que trois autres corvettes devraient être envoyées depuis l’Allemagne au cours des deux prochaines années, selon l’Associated Press.

Les navires, baptisés « Sa’ar 6 », seront à l’avant-garde des efforts israéliens déployés sous prétexte de protéger le gisement gazier de Leviathan, une zone de plus de 300 kilomètres.

Les nouveaux navires devraient être équipés de radars ainsi que d’autres systèmes électroniques plus récents et plus puissants. Des systèmes de défense contre les roquettes et les missiles, des missiles antiaériens et antinavires, des torpilles et une rampe de lancement améliorée pour les nouveaux hélicoptères d’attaque israéliens devraient également être fixés sur ces bateaux de 90 mètres de long.

Dans un discours de 2018, le leader du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré que la Résistance pourrait détruire les actifs gaziers occupés par l’entité sioniste « en quelques heures », en cas d’agression contre les champs gaziers du Liban.