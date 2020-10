L’ancien ambassadeur saoudien à Washington, ancien directeur du renseignement, a qualifié les opérations palestiniennes contre les forces d’occupation israéliennes d’« agressions, de déplorables et d’inacceptables ».

Lors d’une entretien diffusé par la chaine saoudienne AlArabiya et cité par AlQuds al-Arabi, Bandar Ben Sultan, a critiqué « le bas niveau » des dirigeants de l’Autorité palestinienne qui ont qualifié de « trahison et coup dans le dos » les accords de normalisation entre les Emirats et Bahreïn avec l’entité sioniste. Il a dans ce contexte accusé les Palestiniens de « se comporter avec trahison entre eux-mêmes ».

Et de poursuivre : « le fait d’oser de s’en prendre contre les dirigeants du Golfe est inacceptable et intolérable ».

« La cause palestinienne souffre de gaspillage »

« La cause palestinienne souffre de gaspillage et de perte d’opportunités à cause des dirigeants palestiniens », selon ses propres termes.

«Mais malgré cet état de faits, aucun responsable saoudien n’a informé l’opinion publique des agissements des responsables palestiniens, et ce dans le seul intérêt du peuple palestinien», a-t-il encore dit.

« Le soutien à la cause palestinienne passe par des positions et des actions, et non par des slogans et surenchères », ajoutant que «la question palestinienne a toujours été au centre de tous les pourparlers saoudo-américains ».

Sur Twitter, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat a promis de répondre « méthodiquement et objectivement avec archives à l’appui » à tous les propos du prince Bandar, après la diffusion de la troisième partie de l’entretien par la chaîne AlArabiya.

Arafat a fait échouer une proposition US de paix avec Israël en « séjournant en Corée du Nord »

L’ancien ambassadeur saoudien aux Etats Unis a, par ailleurs, révélé que l’ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat a fait capoter une initiative américaine pour résoudre le conflit israélo-palestinien en s’éclipsant durant un mois dans «plusieurs pays, dont la Corée du Nord».

«Sous le règne du roi Fahd ben Abdelaziz Al Saoud, l’Arabie saoudite a reçu une initiative du Président américain de l’époque, Ronald Reagan, pour la résolution du conflit israélo-palestinien», a-t-il raconté, rapporte Sputnik.

«Lorsque l’ancien Président palestinien Yasser Arafat en a été informé, il s’était mis à danser de joie et disait que la Palestine était enfin libérée», ajoute-t-il, indiquant qu’«il [Arafat, ndlr] avait ensuite emprunté mon avion personnel pour aller remercier le roi Fahd et informer le reste des dirigeants palestiniens».

«Suite à ça, il a disparu pendant un mois au cours duquel il s’est rendu dans plusieurs pays, dont la Corée du Nord d’où il est rentré après que les Américains ont retiré leur offre», poursuit-il.