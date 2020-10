Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a rejeté les déclarations d’un responsable saoudien, dans lesquelles il avait attaqué les dirigeants palestiniens, les qualifiant d' »ingrats », lors d’un entretien avec la chaine saoudienne Al-Arabiya diffusé mercredi soir.

Bin Sultan avait prétendu qu' »il était difficile de faire confiance [aux dirigeants palestiniens] et de faire quelque chose en faveur de la cause palestinienne avec eux ».

Il a également accusé « les dirigeants palestiniens d’avoir tourné le dos à la cause palestinienne », tout en dénonçant le fait qu' »ils aient accepté l’aide de la Turquie et de l’Iran, plutôt que celle offerte par les États du Golfe et l’Égypte ».

En réponse à ces accusations, le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, a rétorqué que ces déclarations « ne servaient que l’occupation israélienne », les qualifiant de « honteuses ».

« Le témoignage de Bin Sultan est un résumé sincère de la position de l’Arabie saoudite et des États du Golfe envers la cause palestinienne », a réagi pour sa part le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, cité par les médias israéliens.

Les tensions entre les dirigeants palestiniens et les Émirats arabes unis se sont récemment intensifiées à la suite de la signature de l’accord de normalisation entre Abou Dhabi et l’entité sioniste.