Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a affirmé que la politique israélienne consiste à détruire les relations entre les pays de la région et à affaiblir le monde islamique.

« Durant des années, ils ont essayé d’imposer leurs revendications arbitraires au peuple opprimé palestinien et à toute la région », a ajouté le diplomate, cité par l’agence de presse iranienne ILNA.

« Ces fanfaronnades ne mènent nulle part », a affirmé M.Qassemi, en réaction aux informations selon lesquelles les Israéliens pourront mettre les autorités européennes et américaines sous pressions, afin qu’elles imposent des restrictions sur les activités balistiques iraniennes y compris une réduction de la portée des missiles iraniens.

« Les propos de ce genre ne méritent pas qu’on y prête trop d’attention », a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne. Et d’ajouter: « La nature du régime occupant sioniste est de notoriété publique ; tout le monde est au courant des activités qu’a menées ce régime des années durant, dans la région et dans les pays du monde musulman. »

Et en ce qui concerne les allégations des responsables israéliens sur le programme balistique iranien, Qassemi a affirmé qu’il n’y avait rien de nouveau dans ces allégations.

« Ils se font l’illusion de pouvoir, à travers ces déclarations, influer sur les politiques de l’Iran et celles d’autres pays du monde. Ces propos, ces fanfaronnades ne mènent nulle part. L’Iran connaît mieux que tout autre pays du monde ses propres intérêts et ceux de son peuple. Tout comme dans le passé, l’Iran défendra avec force ses intérêts, sa souveraineté et son intégrité territoriale ; c’est plutôt le régime israélien, déjà aux prises avec de vastes défis, qui sera davantage ébranlé. »

