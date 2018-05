Le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a ordonné l’ouverture d’une enquête visant le conseiller municipal de sa majorité Aviv Zonabend, pour qui il y a « beaucoup trop d’Arabes » dans la Ville Rose.

Aviv Zonabend est en charge des jumelages au sein de la municipalité toulousaine, et c’est sans doute à ce titre qu’il s’est déplacé à Tel Aviv, où il a été interviewé par la radio de l’armée.

Les propos racistes de l’élu ont été dévoilés en France par le site internet de France3 Occitanie, qui avait traduit une retranscription, par le site Times of Israel, de l’interview radiophonique.

Invité à s’expliquer, aussi bien par France3 que par la chaîne israélienne I24news, Zonabend a eu bien du mal à se défendre. « L’interview était en hébreu, une langue que je maîtrise mal, et je n’ai sans doute pas bien compris la question » a-t-il tenté, allant jusqu’à dire qu’il avait confondu le mot « arabe » avec le mot « islamiste ». Ce qui n’a strictement aucun sens, même venant de quelqu’un pour qui l’hébreu, à l’en croire, … c’est de l’hébreu !

Le maire de Toulouse précise sur Facebook avoir mandaté « un traducteur professionnel » pour vérifier que « ce qui a été publié correspond véritablement à ce qui a été dit ». « Si cela était malheureusement avéré, je prendrais alors les décisions qui s’imposent, en retirant toutes ses délégations » à l’élu mis en cause.

On rappellera enfin à Zonabend, un homme qui se définit volontiers comme sioniste et « juif non pratiquant », qu’une bonne partie des juifs toulousains sont eux-mêmes … d’origine arabe.

CAPJPO-EuroPalestine