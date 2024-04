« Sur le plan stratégique, la guerre est terminée », a déclaré le chef du bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la résistance », Mohamad Raad estimant que « l’Israélien affiche son échec jour après jour ».

Lors d’une cérémonie d’hommage au martyr Hassan Daghmane à Kfar Tibint, au sud du Liban, il a assuré : « L’échec est clair pour l’ennemi mais son arrogance l’incite à prolonger la guerre au profit des intérêts d’une seule personne qui est le Premier ministre de l’occupation », Benjamin Netanyahu.

Selon lui, « l’ennemi envoie des missiles en dehors du champ d’action de la confrontation, ce qui le compromet dans l’élargissement de son périmètre et l’entraîne dans un conflit qu’il est incapable de mener ». Et de souligner qu’en retour « la résistance est à l’affût de l’ennemi lorsqu’il élargit le périmètre champ d’action des zones de combats ».

« L’entité sioniste sait qu’elle n’est plus capable de mener une guerre contre la résistance et essaie de montrer un peu de sa force et de ses muscles. Raison pour laquelle lorsqu’elle en a assez des pressions de la résistance, elle vise une voiture ou un lieu en dehors des zones de conflit ».

Raad a souligné que « la victoire dans cette confrontation sera une grande victoire stratégique et aura des effets sur toutes les vies et toutes les équations de la région », concluant qu’« après cette guerre, des pays s’effondreront et des régimes tomberont ».

En soutien au peuple de Gaza et à sa résistance, le Hezbollah a lancé des opérations anti israéliennes à partir du 8 octobre, au lendemain de l’opération du Hamas contre les positions militaires et les colonies israéliennes dans l’enveloppe de Gaza. Selon un décompte réalisé par Média de guerre, l’antenne médiatique de la Résistance islamique, son bras armé, 1637 opérations ont été réalisées en 200 jours de confrontation.

Source: Al-Manar