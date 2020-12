L’ambassadrice des Etats-Unis au Liban, Dorothy Shea, a du annuler sa visite prévue ce mercredi 16 décembre, à la municipalité de Saïda (Sud).

Plusieurs citoyens partisans de plusieurs partis politiques dont l’organisation populaire nassérienne, le Parti démocratique, le parti communiste, le Parti national arabe ainsi que des mouvements de gauche ont organisé un sit-in devant la municipalité de la ville pour protester contre la visite de Mme Shea, a rapporté notre chaine de télévision AlManar.

Les protestataires ont scandé des slogans hostiles à « la politique américaine de soutien à l’occupation israélienne » ainsi que contre la visite de l’ambassadrice à Saïda, « terre de la résistance et des martyrs », selon les protestataires.

« Vous n’êtes pas la bienvenue », était marqué sur la banderole qu’ils ont brandie.

« Saïda refuse toute aide financière des USA qui contribuent à affamer le peuple libanais et taxent la résistance de terrorisme », a affirmé l’un des organisateurs lors d’un discours devant la municipalité.

Un squelette couvert du drapeau américain a également été arboré par les protestataires.

En revanche, l’ambassadrice US s’est rendue à la localité de Majdelioune, proche de Saïda pour rencontrer la députée Bahia Hariri du courant du Futur. Elle devrait se rendre plus tard à la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Saïda et du Liban sud, selon l’agence officielle ANI.