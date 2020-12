Des hackers iraniens auraient affirmé, dimanche 20 décembre, avoir mené une cyberattaque contre l’Israel Aerospace Industries, une entreprise de construction aéronautique israélienne, a rapporté la télévision israélienne Kan, citée par i24.

Le groupe a fait référence sur Twitter au darknet (partie du réseau Internet accessible par des logiciels qui anonymisent les données des utilisateurs) où apparaissent les noms des dirigeants de l’entreprise. Il y a environ une semaine, le groupe avait également piraté la filiale de la société Intel.

« Chers amis, l’industrie aérospatiale devrait être le réseau le plus sûr qui soit. Nous les avons donc pris comme cible et comme preuve de nos capacités, nous publions la liste des chefs de l’organisation, » ont écrit les hackers sur le darknet.

« La partie la plus intéressante a été d’accéder aux serveurs de fichiers qui incluent des informations techniques, des vidéos, des recherches et des projets. Pensez-vous toujours que le réseau d’IAI est le plus sûr? » ont-ils ajouté.

Jackie Altel, une cyber-chercheuse, a déclaré à Kan que « s’ils ont eu accès à ce genre d’information, nous pouvons imaginer qu’ils ont probablement beaucoup plus de données entre les mains ».

La semaine dernière, des cyber-experts ont témoigné d’une récente vague de piratages visant des entités commerciales de l’économie, ainsi que les domaines de la médecine et de la technologie.