Le chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP), le parti islamique algérien, Abderrazak Makri, a qualifié le parti marocain Justice et Développement de « sioniste » et son chef, le Premier ministre Saad Eddine El-Othmani, de « traître » après l’accord de reprise des relations avec ‘Israël’, a rapporté le média israélien i24.

Ces propos font suite à la rencontre entre M. El-Othmani et une délégation américano-israélienne à Rabat ainsi qu’à la signature de l’accord de reprise des relations, annoncé par le président américain Donald Trump au début du mois.

S’adressant sur Facebook, M. Makri a écrit: « Le chef du gouvernement [marocain] et secrétaire général du parti Justice et Développement devrait se sentir le plus honteux parmi les signataires de l’accord en raison de sa trahison à ses principes et à sa position antérieure, en faveur de la normalisation. »

« Nous pensons que ce parti compte en son sein des personnes crédibles dans le soutien à la lutte des Palestiniens contre l’occupant sioniste, mais si les institutions du parti ont approuvé cette trahison, cela signifie qu’il est officiellement devenu sioniste, » a-t-il poursuivi.

Il a déclaré que la visite du conseiller à la sécurité nationale israélienne à Rabat prouve que la normalisation signifie que le Maroc accepte de coopérer en matière de sécurité avec Israël « et que, par conséquent, il y a un certain danger pour la cause palestinienne ».