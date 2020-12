Les forces d’occupation israéliennes ont réprimé la «caravane de Noël» qui fêtait dans la nuit de jeudi à vendredi les fêtes de Noël dans la ville sainte de Jérusalem al-Qods occupée.

Organisée par l’Association nationale chrétienne populaire, la marche a été interceptée par les soldats israéliens qui ont arrêté un certain nombre de ses membres. Dont le responsable des activités de la jeunesse Nidal Abboud.

La caravane avait entamé dans la nuit de jeudi à vendredi sa marche à partir de la région de Bab Amoud, indique le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, avec la participation de centaines d’habitants de la ville sainte qui scandaient des slogans pour la fête et dansaient les danses folkloriques et la dabké.

À peine arrivée à la région Beit Hanina après avoir traversé les périphéries des vieux quartiers de la ville sainte, cheikh Jarrah et Chaafate, les forces d’occupation ont attaqué la caravane, a rapporté le président de l’association Dmitri Deliani.

« L’association veille pour continuer de célébrer les fêtes dans la ville pour rappeler à l’occupation qu’elle est une ville arabe, islamique et chrétienne, quel que soient les exactions qu’elle commet en violant les lois internationales et en enfreignant les droits humains palestiniens et en « israélisant » la ville et en usurpant son identité », a affirmé M. Abboud.

Il a assuré que les forces d’occupation israélienne répriment régulièrement et depuis de longues années la plupart des activités de l’Association nationale chrétienne populaire dans la ville sainte, et capturent ses membres et pui en leur interdisant de se rendre dans la ville sainte.

« Nous allons continuer à défendre notre lieux sacrés et à consolider la résistance de notre peuple », a-t-il conclu.

Dans la ville de Bethléem, au sud de la Cisjordanie occupée, les équipes de scoutisme ont organisé dès le jeudi matin des specta cles qui ont parcouru ses rues, au milieu d’un important déploiement des forces de sécurité palestiniennes, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

De même pour la messe de minuit qui a été célébrée dans la basilique de la Nativité, dans des mesures de prévention sans précédent, avec la participation de religieux exclusivement.

Les grands absents étaient les pèlerins chrétiens étrangers qui affluaient à raison de deux millions chaque année vers cette ville.

N’a pu participer à la messe le pésident de l’Autorité palestiniennne Mahmoud Abbas qui avait l’habitude de le faire chaque année.

Lors de l’éclairage de l’arbre de Noël, seuls quelques journalistes étaient présents.

