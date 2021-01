La question n’est pas « que l’Amérique revienne ou non ; nous ne sommes pas pressés et nous n’insistons pas pour qu’elle revienne », a déclaré l’ayatollah Sayed Ali Khamenei.

« Notre demande rationnelle et logique est la levée des sanctions, et les sanctions doivent être levées » car « il s’agit du droit usurpé de la nation iranienne », a ajouté le numéro un iranien, qui s’exprimait lors d’un discours télédiffusé.

« Si les sanctions sont levées, le retour des Américains (à l’accord) aura un sens », a déclaré M. Khamenei, jugeant que « lorsque l’autre partie ne remplit pratiquement aucune de ses obligations, il n’est pas logique que la République islamique remplisse toutes ses obligations ».

« S’ils retournent à leurs obligations, nous reviendrons à nos obligations », a-t-il ajouté, rappelant la position iranienne.

Jugeant insuffisant l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, le président américain, Donald Trump, a retiré son pays de ce pacte en mai 2018, réimposant et durcissant ensuite les sanctions contre Téhéran.

En riposte, Téhéran s’est affranchi depuis 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à Vienne.

Les commémorations du martyr Soleimani ont donné un nouveau soufflé au pays

Par ailleurs, le Leader de la Révolution islamique a en outre remercié tous ceux qui ont rendu hommage au général Qassem Soleimani.

« Je remercie tout d’abord notre cher peuple pour le mouvement épique qu’il a crée à l’anniversaire du cher martyr Qassem Soleimani. Ces commémorations ont soufflé une nouvelle vie au corps du pays. Aucun ordre ou directive n’aurait pu créer un tel mouvement populaire, et ce mouvement résulte de l’affection, de la perspicacité et des bonnes motivations du peuple iranien », a souligné le Leader de la Révolution islamique.

De même, des rassemblements grandioses ont eu lieu à Bagdad et dans d’autres villes irakiennes pour commémorer les martyrs Abu Mahdi al-Mohandes et Qassem Soleimani. Je remercie également nos chers frères irakiens qui ont participé ici en Iran et en Irak à ces cérémonies de commémoration. »

Sources: AFP + PressTV