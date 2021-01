Le Hezbollah a fermement condamné les attentats terroristes qui ont visé, jeudi 21 janvier, un marché dans la capitale irakienne Bagdad, faisant plusieurs martyrs et blessés.

Le Hezbollah a affirmé que « le timing du retour des attentats en Irak est douteux, surtout après la période d’accalmie sécuritaire qui y régnait ».

« Ces attentats interviennent à un moment où les revendications populaires et officielles exigeant le retrait des troupes d’occupation américaines d’Irak ont augmenté. Ces appels avaient poussé Washington a imposé davantage de sanctions contre les Hachd al-Chaabi (Résistance irakienne) et leurs hauts commandants afin d’ouvrir de nouveau l’Irak au groupe wahhabite Daech et à d’autres groupes terroristes », indique le communiqué publié par le Hezbollah.

Et d’ajouter : « La réponse à ce crime barbare est la vigilance et l’unité du peuple irakien, son attachement à sa liberté et à son indépendance ainsi que le rejet de l’occupation américaine et la poursuite des efforts considérables pour déloger les organisations terroristes et leurs résidus de l’Irak ».

Le Hezbollah a enfin présenté ses condoléances les plus sincères aux dirigeants irakiens et aux familles des martyrs ainsi qu’à leurs proches et a souhaité le rétablissement des blessés et la paix et la sécurité pour l’Irak.

Il convient de noter que le groupe takfiro-wahhabite Daesh a revendiqué dans la nuit de jeudi à vendredi le double attentat suicide qui a fait, plus tôt dans la journée, 32 morts et 110 blessés sur un marché très fréquenté de Bagdad.

Dans ce contexte, le conseiller du Commandement des opérations de Bagdad a déclaré que l’un des kamikazes impliqués dans l’attentat de Bagdad était un ressortissant saoudien.

Se référant aux informations divulguées, le responsable du Hachd al-Chaabi, précise que le kamikaze saoudien est entré en Irak par le passage d’Arar en se faisant passer pour un chauffeur de camion et a été transféré dans un refuge à Bagdad.