Des sources irakiennes ont rapporté le vendredi 22 janvier qu’un convoi militaire américain avait été pris pour cible dans la ville de Nassiriya dans le sud-est du pays. C’est le deuxième convoi attaqué en moins de 48 heures.

Selon Saberin News Telegram Channel, le convoi a été pris pour cible près du champ pétrolifère de Sabah sur la route internationale dans la ville de Souq al-Cheikh. Il était formé de 18 conteneurs.

« Une voiture a été prise pour la cible et cinq conteneurs ont été complètement détruits », a précisé la chaine irakienne sur Telegram. Selon laquelle au moins trois personnes ont été blessées dans l’attaque.

Le jeudi 21 janvier, deux convois américains avaient été visés selon des sources irakiennes.

Transportant du matériel logistique pour les troupes américaines stationnées dans des bases, ils étaient entrés en Irak principalement depuis la frontière syrienne.

Depuis l’assassinat le 3 janvier 2020 dans un raid américain du chef de la force al-Qods des gardiens de la révolution iranienne le général Qassem Soleimani au côté du chef-adjoint des forces populaires du Hachd al-Chaabi qui ont combattu Daech avec l’aide des conseillers iraniens, les appels pour le retrait américain d’Irak se sont multipliés.

Avec le refus américain, des opérations de résistance ont été lancées contre les bases US, à la roquette et quelques fois par le biais d’engins explosifs posés en bordure de route. Elles ont contraint les Américains à évacuer certaines de leurs bases et à déplacer leurs troupes vers d’autres lieux.

Source: Avec Press Tv